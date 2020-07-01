Избиения, банька и иностранные агенты: чем запомнились первые 4 дня губернаторства Дегтярева

Фото: "Коммерсант"

Фото: ИА AmurMedia

Фото: duma.gov.ru

Когда Михаил Дегтярев только вступил в должность врио губернатора Хабаровского края, то сразу заявил – вся команда экс-главы региона Сергея Фургала продолжит работать.«Исходя из партийной принадлежности, автоматически следует вывод, что команда Фургала, которая сегодня вся исполняет обязанности, работает ритмично, мы сегодня поговорили со многими, имеет полное право продолжать трудиться, никто в отставку не уходит. До особых распоряжений, вопросов или обстоятельств. Все работают на местах», – подчеркнул Дегтярев.Несмотря на это, уже сегодня появилась новость о том, что Дегтярев уволил трех человек из команды Фургала. По решению нового главы региона, правительство покинет первый зампред Владимир Хлапов, зампред Юрий Золочевский и советник губернатора Захар Синяговский.Акции протеста, вызванные арестом Сергея Фургала, продолжаются в Хабаровске с 11 июля. 24 июля Михаил Дегтярев заявил, что к их организации причастны иностранные граждане:«Большие митинги, которые начались после задержания Сергея Ивановича [Фургала], они мне понятны, они стихийны. Это была горечь, гнев хабаровчан за своего избранного губернатора. А все что я вижу под окнами за последние три дня — у меня есть неопровержимые доказательства из правоохранительных органов, кто как это организует. Это оперативные данные», – заявил он.Те же самые провокаторы, по словам Дегтярева, пытались устроить митинги в Москве. Теперь же они пытаются «раскачать ситуацию» в Хабаровске.«Вы что думаете, у нас в России сейчас нет иностранных граждан? Есть! Кто-то остался в Москве. Организовывал в Москве митинги и беспорядки. Появилась возможность раскачать ситуацию в Хабаровском крае — они сюда прилетели. Ведь межрегиональное сообщение сохраняется».Кроме того, 24 июля Дегтярев заявил о том, что в регионе готовятся провокации, согласно поступившим к нему оперативным данным:«Есть опасность некоторых провокаций. Чтобы их избежать, я всех призываю сохранять спокойствие. По возможности заняться своими делами, соблюдать социальную дистанцию», – заявил политик.О социальной дистанции Дегтярев говорил и раньше – в ответе на вопрос о том, почему не выходит к протестующим, собравшимся здания краевого правительства в его первый рабочий день в должности главы региона.«Тем, кто скандировал "Дегтярев, выходи", хочу сказать: давайте друг друга беречь. Социальную дистанцию не выдерживают, призываю всех беречь себя», – сказал тогда врио губернатора.Завтра, 25 июля, жители Хабаровска планируют выйти на «Марш Фургала», – очередную крупную акцию протеста. Интересно, что именно в день перед ней Дегтярев на встрече с журналистами заявил о возможных провокациях. Кроме того, политик рассказал, что выходные проведет не в Хабаровске, а в поездке по региону.«Я действительно уеду. Я так ждал эти выходные, чтобы облететь край. У меня всего два дня, когда я могу проехать по краю. Предыдущие два дня я провел в кабинете и в основном выезжая на объекты образования и здравоохранения. Прошелся пару раз по городу, несколько раз зашел в магазины. Поэтому, конечно, в выходные я поеду по краю», – сказал Дегтярев.На сегодняшней встрече с журналистами Дегтярев также поинтересовался у журналистов, где в Хабаровске лучшие бани. «Мы туда должны сходить как-нибудь, я люблю баню страшно», – предложил журналистам глава региона. Напомним, что лозунг «Дегтярев, иди в баню» был одним из самых частых на хабаровских протестах, потому что ранее политик был известен тем, что ходил в баню вместе с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.На заявление Дегтярева об иностранных провокаторах отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, нельзя говорить, что протесты в Хабаровске организованы из-за рубежа, но к ним присоединились и «псевдооппозиционеры» из других регионов, которые специализируются на подобных мероприятиях.Некоторые активисты и участники протестов заявляют о том, что СМИ недостаточно хорошо освещают протестные акции в Хабаровске. Из-за этого на митингах довольно часто можно услышать лозунг «Позор СМИ». Действительно, часть федеральных изданий либо не освещает тему протестов достаточно широко, либо о ней умалчивает. В первый день работы Дегтярева, новости о прошедших митингах появились в федеральной прессе только вечеру. Информация в основном распространяется в местных новостных телеграм-каналах, там же находится и большая часть видео с протестных акций, которые не попадают в СМИ.Помимо прочего, за сутки в Хабаровске было совершено сразу два нападения на оппозиционеров.Сначала заявление об избиении поступило от матери ведущего YouTube-канала «Штаб Навального» Дмитрия Низовцева, в прошлом хабаровского тележурналиста. Низовцев приехал обратно в Хабаровск из Москвы для освещения акций в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, арестованного в начале июля. Его избили, когда он возвращался с одной из таких акций.«Сам Низовцев поясняет, что доехал до дома на автомобиле, которым управляла девушка его оператора. Заметил возле подъезда двоих мужчин, но не придал этому значения. Стал открывать дверь магнитным ключом и почувствовал, что сзади кто-то подошел. Он оглянулся и получил удар в лицо. Стал убегать и громко кричать. Его нагнали и еще несколько раз ударили. Он упал и ударился коленом», – рассказал источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах региона.Еще одно нападение было совершенно на координатора «Открытой России» Сергея Наумова. Он также приехал в Хабаровск из Комсомольска-на-Амуре, чтобы освещать митинги в поддержку Фургала.Как заявил Наумов, он уверен, что на него напали оперативники, которые следили за ним с момента его приезда в столицу Хабаровского края.«Выхожу из дома, за мной какая-то наружка: мужик в черной маске ходит, звонит кому-то. Я подхожу, говорю: "Слушай, зачем вы следите за мной? Сегодня целый день такая ерунда, как я приехал". Он у меня телефон просто вырвал из рук, пытался с ним убежать. Я его давай догонять, он начал меня бить. Так-то не сильно. Подбежал еще второй», — рассказал Наумов.Добавим, что представители власти, в отличие от части горожан, к Дегтяреву относятся положительно. Нового главу региона поддержал мэр Хабаровска Сергей Кравчук, когда в беседе с журналистами заявил, что Дегтярев обладает организаторскими навыками и после встречи произвёл «хорошие впечатления». На вопрос о том, как чиновник сможет работать в незнакомом регионе, Кравчук ответил, что готов ему помогать:«Это ничего страшного! Самое главное — у него организаторские навыки работы. Он в политике всё-таки до последнего был депутатом Госдумы. Он в своём регионе работал. Без разницы! Ведь регион от региона практически ничем не отличается!», – заявил Кравчук.Кроме того, Владимир Жириновский, глава ЛДПР, членом которой является Кравчук, заявил, что собирается выдвинуть Михаила Дегтярева на президентских выборах в 2030 году.«Ни одна другая партия не способна прогнозировать свою кадровую политику на 30 лет вперед. Мы – можем и уже сейчас готовы сообщить свои планы», – написал Жириновский в своем телеграм-канале. В 2024 году на президентские выборы выдвинуть губернатора Смоленской области Алексея Островского, а в 2030-м – Дегтярева. В своем сообщении лидер ЛДПР подписал Дегтярева как «губернатора Хабаровского края» без приставки «врио».