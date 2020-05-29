Россия и мир
11:34 | 30.05.2020
Фото: Максим Галкин / Instagram
Несколько российских СМИ удалили заметки о пародии Максима Галкина на Путина и Собянина
В числе СМИ, которые удалили новость, - «Лента.ру», «Газета.ру», «Московский комсомолец», Rambler News, Regnum, телеканал «360 Подмосковье».
Напомним, что видеоролик с пародией на Путина и Собянина Галкин опубликовал на своей странице в Instagram вечером 28 мая. В видео артист изображает обоих политиков и высмеивает новые правила прогулок в Москве.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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