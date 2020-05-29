Несколько российских СМИ удалили заметки о пародии Максима Галкина на Путина и Собянина

11:34 | 30.05.2020

Фото: Максим Галкин / Instagram

Несколько крупных российских интернет-изданий удалили со своих сайтов ранее опубликованные новости о пародии Максима Галкина на Владимира Путина и Сергея Собянина.



В числе СМИ, которые удалили новость, - «Лента.ру», «Газета.ру», «Московский комсомолец», Rambler News, Regnum, телеканал «360 Подмосковье».



Напомним, что видеоролик с пародией на Путина и Собянина Галкин опубликовал на своей странице в Instagram вечером 28 мая. В видео артист изображает обоих политиков и высмеивает новые правила прогулок в Москве.





Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»