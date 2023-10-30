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Екатеринбурженка сломала нос в бассейне на крыше «Высоцкого», но суд встал на сторону его владельцев

Чтобы установить самого владельца сооружения, потребовалось несколько заседаний

16.07 Пятница, 3 ноября 2023
Фото: Вечерние ведомости
В августе 2022 года жительница Екатеринбурга Елизавета отдыхала в бассейне на крыше БЦ «Высоцкий». Отдых был в компании друзей, причём без алкоголя. Но отдых Елизаветы вынужденно прервался из-за травмы – спускаясь из бассейна в сторону раздевалок, она ударилась головой о совершенно прозрачную дверь без опознавательных знаков. В результате удара девушка сломала нос.

Пострадавшая рассказала «Вечерним ведомостям», что лестница в тёмное время суток была плохо освещена, и в темноте дверь была едва различима, поскольку на стекле не было никаких надписей или знаков.

Сразу сделать фото злосчастной двери из-за болевого шока девушка не догадалась, но затем в качестве доказательств в споре с владельцами бассейна удалось найти фото из интернета, которые подтверждают её слова. Забегая вперёд скажем, что в суде первой инстанции это не помогло…

После внезапного удара



По словам девушки, после того как она почувствовала резкую боль в области носа, сразу же обратилась к администратору, но аптечки у него не нашлось, скорую сотрудники бассейна тоже не вызвали.

В медучреждение Елизавета пошла на следующий день, и диагноз был неутешителен – закрытый перелом носа со смещением. Девушка получила временную нетрудоспособность.


После удара на лице у Елизаветы был сильный отёк. Фото предоставлено пострадавшей.


Администрация бассейна в результате вернула девушке стоимость билета – 2 тысячи рублей – но, по её словам, сделано это было только после трёх звонков с жалобами. Изначально ей предлагали сертификат на скидку в размере 1 тысячи рублей на будущие посещения бассейна. Но посещать это заведение у Елизаветы больше желания нет. Даже в беседах, по итогам которых ей решили вернуть 2 тысячи рублей, персонал, по её словам, разговаривал очень грубо. Также девушка говорит, что администрация бассейна так и не ответила на её обращение в книге жалоб.


Подробные обстоятельства получения травмы Елизавета написала в книге жалоб на следующий же день. Фото предоставлено пострадавшей.


Дискомфорта Елизавете добавило и то, что через день она должна была выступать в качестве спикера на конференции, и в результате травмы ей пришлось это делать с опухолью в области носа, кроме того, дыхание носом после перелома было затруднено.

Учитывая тяжесть травмы и её последствия, Елизавета решила взыскать компенсацию морально вреда с владельцев бассейна. Она обратилась к юристу Артёму Шульману, затем была направлена досудебная претензия, которую владельцы бассейна в «Высоцком» проигнорировали. После этого был подан иск в суд о взыскании компенсации морального вреда, который девушка оценила в 150 тысяч рублей.

У 13 собственников бассейн без опознавательных знаков?



Судебное разбирательство длилось почти год – как оказалось, установить собственника бассейна, который активно рекламируется по всему Екатеринбургу и за его пределами, не так-то просто. По словам юриста Артёма Шульмана, информацию о владельце площади, на которой располагается «Sky infinity pool» (именно так называется бассейн), пришлось буквально вытаскивать в суде, и надлежащего ответчика удалось установить только на третьем-четвёртом заседании.

Выяснилось, что бассейн разделён между 13 собственниками, среди которых несколько компаний девелопера Андрея Гавриловского и членов его семьи. В чеках об оказании услуг и продаже товаров в бассейне при этом фигурирует ИНН индивидуального предпринимателя Шепель Алисы Александровны, которая является лишь арендатором.


Всех собственников бассейна привлекли в дело третьими лицами


Суд длинною в год



По словам Артёма Шульмана, сторона «Высоцкого» всячески затягивала процесс, не предоставляя вовремя необходимые суду документы. В результате суд длился почти год. Представители бассейна в «Высоцком» настаивали на том, чтобы экспертизу выполняли предложенные ими эксперты (к слову, в истории с экспертизой относительно законности возведения самого бассейна представители «Высоцкого» также предложили своих экспертов – и прокуратура не возражала, что вопрос разрешат нанятые самим проверяемым лицом эксперты). Но Шульману удалось добиться, чтобы её делали эксперты государственного Уральского центра судебной экспертизы.

Экспертизу провели, и её результаты, по мнению юриста, были в пользу пострадавшей.


Фрагмент заключения судебной экспертизы


В ходе суда был допрошен ряд свидетелей, в их показаниях, по словам Шульмана, были значительные противоречия. Юрист считает, что к словам этих свидетелей нужно относиться критически, поскольку они являются сотрудниками, работающими в здании «Высоцкого» и находятся служебной подчинении у ответчика.

Артём Шульман в разговоре с «Вечерними ведомостями» сказал, что чтобы ни заявляли свидетели, по ГОСТу на прозрачной двери должен быть отличительный знак круглой или треугольной формы, а не какие-либо надписи на прозрачной самоклеящейся плёнке.

Предпринимательница Алиса Шепель, управляющая бассейном в разговоре с изданием Е1, что «слова посетительницы бассейна не соответствуют действительности». По словам Шепель, бассейн сразу же вернул девушке 2 тысячи за посещение, а его сотрудники с самого начала пытались всячески ей помочь. Также управляющая бассейном обратила внимание, что в суд девушка пришла только спустя три месяца после происшествия. «Почему, если она хотела получить компенсацию, она не обратилась раньше?» — сказала Алиса Шепель (отметим, что для подачи иска в суд по таким делам необходимо соблюсти досудебный претензионный порядок, который с учётом времени на доставку почтовых отправлений может превысить два месяца — прим. ред).

Пока длился суд, рассматривавшая его изначально судья, ушла в отставку, и решение выносила уже другая судья.

Неожиданное решение



Несмотря на результаты экспертизы, которая пришла к выводу, что девушка действительно могла получить травму в бассейне, и в целом сложившуюся практику разрешать подобные споры в пользу потребителей, решением судьи Веры Обуховой стал полный отказ в удовлетворении исковых требований. Суд решил, что удар девушки о дверь произошёл вследствие её неосторожности.


Судья Октябрьского суда Екатеринбурга Вера Обухова. Фото: Вечерние ведомости


Суд поверил показаниям сотрудников бассейна «Sky infinity pool», которые утверждали, что лестница круглосуточно освещается. По поводу надписи на двери сотрудники бассейна говорили, что не помнят, была ли она в день получения пострадавшей травмы, но в последующие дни они обращали внимание на дверь – и надпись на ней уже была. Фотографию же двери, на которой нет надписи и каких-либо других предупреждающих знаков, суд в качестве доказательства вины администрации бассейна принимать отказался – в мотивировке судья указала, что поскольку фото было сделано не самим истцом, а взято из Интернета, невозможно установить дату съёмки и то, как выглядела дверь в день получения травмы. Видеозаписи инцидента, которая пролила бы свет на многие спорные моменты, в деле не оказалось.


Эта фотография, где злополучная дверь не имеет опознавательных знаков, была приобщена в материалы дела, но при вынесении решения не стала учитываться


Также сотрудники заявили, что принесли пострадавшей лёд из бара по первому требованию, чтобы наложить на рану, а скорую девушка якобы вызывать и не просила.

Юрист Артём Шульман сказал «Вечерним ведомостям», что для него решение суда стало полной неожиданностью, потому что по ходу процесса судья, казалось бы, обращала внимание на противоречия в показаниях свидетелей. Также Шульман отметил, что и прокуратура, которая обязательно участвует в таких делах, встала на сторону истицы и вынесла заключение о том, что пострадавшей должна быть выплачена компенсация. По его мнению, решение для прокуратуры также стало неожиданным.

«Мы обжаловали решение Октябрьского районного суда. Прокуратуру, как мне стало известно, решение тоже не устроило, и надзорное ведомство подало жалобу в Свердловский областной суд от своего имени. Ждём апелляцию», – добавил юрист.

Вывод суда о том, что она ударилась по неосторожности, сам по себе абсурден. Ведь удар о стеклянную дверь любого человека всегда происходит по неосторожности. Поэтому законодатель и предусмотрел, что среднего уровня осмотрительности среднестатистического человека недостаточно, и в общественных местах или на улице необходимо наносить специальные знаки на прозрачные полотна дверей, чего в данном случае не было сделано

– сказал Шульман


Елизавета осталась недовольной также освещением результатов судебного процесса в СМИ – по её словам, в канале «Ural Mash» неправильно преподнесли историю. Например, дверь, фотографией которой в канале проиллюстрировали новость об инциденте, не имеет отношения к бассейну в «Высоцком», что может ввести в заблуждение читателей относительно обстоятельств получения ей травмы.

Дата рассмотрения апелляции по делу ещё не назначена. «Вечерние ведомости» будут следить за развитием событий.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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