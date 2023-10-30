Возрастное ограничение 18+
Екатеринбурженка сломала нос в бассейне на крыше «Высоцкого», но суд встал на сторону его владельцев
Чтобы установить самого владельца сооружения, потребовалось несколько заседаний
Фото: Вечерние ведомости
В августе 2022 года жительница Екатеринбурга Елизавета отдыхала в бассейне на крыше БЦ «Высоцкий». Отдых был в компании друзей, причём без алкоголя. Но отдых Елизаветы вынужденно прервался из-за травмы – спускаясь из бассейна в сторону раздевалок, она ударилась головой о совершенно прозрачную дверь без опознавательных знаков. В результате удара девушка сломала нос.
Пострадавшая рассказала «Вечерним ведомостям», что лестница в тёмное время суток была плохо освещена, и в темноте дверь была едва различима, поскольку на стекле не было никаких надписей или знаков.
Сразу сделать фото злосчастной двери из-за болевого шока девушка не догадалась, но затем в качестве доказательств в споре с владельцами бассейна удалось найти фото из интернета, которые подтверждают её слова. Забегая вперёд скажем, что в суде первой инстанции это не помогло…
По словам девушки, после того как она почувствовала резкую боль в области носа, сразу же обратилась к администратору, но аптечки у него не нашлось, скорую сотрудники бассейна тоже не вызвали.
В медучреждение Елизавета пошла на следующий день, и диагноз был неутешителен – закрытый перелом носа со смещением. Девушка получила временную нетрудоспособность.
Администрация бассейна в результате вернула девушке стоимость билета – 2 тысячи рублей – но, по её словам, сделано это было только после трёх звонков с жалобами. Изначально ей предлагали сертификат на скидку в размере 1 тысячи рублей на будущие посещения бассейна. Но посещать это заведение у Елизаветы больше желания нет. Даже в беседах, по итогам которых ей решили вернуть 2 тысячи рублей, персонал, по её словам, разговаривал очень грубо. Также девушка говорит, что администрация бассейна так и не ответила на её обращение в книге жалоб.
Дискомфорта Елизавете добавило и то, что через день она должна была выступать в качестве спикера на конференции, и в результате травмы ей пришлось это делать с опухолью в области носа, кроме того, дыхание носом после перелома было затруднено.
Учитывая тяжесть травмы и её последствия, Елизавета решила взыскать компенсацию морально вреда с владельцев бассейна. Она обратилась к юристу Артёму Шульману, затем была направлена досудебная претензия, которую владельцы бассейна в «Высоцком» проигнорировали. После этого был подан иск в суд о взыскании компенсации морального вреда, который девушка оценила в 150 тысяч рублей.
Судебное разбирательство длилось почти год – как оказалось, установить собственника бассейна, который активно рекламируется по всему Екатеринбургу и за его пределами, не так-то просто. По словам юриста Артёма Шульмана, информацию о владельце площади, на которой располагается «Sky infinity pool» (именно так называется бассейн), пришлось буквально вытаскивать в суде, и надлежащего ответчика удалось установить только на третьем-четвёртом заседании.
Выяснилось, что бассейн разделён между 13 собственниками, среди которых несколько компаний девелопера Андрея Гавриловского и членов его семьи. В чеках об оказании услуг и продаже товаров в бассейне при этом фигурирует ИНН индивидуального предпринимателя Шепель Алисы Александровны, которая является лишь арендатором.
По словам Артёма Шульмана, сторона «Высоцкого» всячески затягивала процесс, не предоставляя вовремя необходимые суду документы. В результате суд длился почти год. Представители бассейна в «Высоцком» настаивали на том, чтобы экспертизу выполняли предложенные ими эксперты (к слову, в истории с экспертизой относительно законности возведения самого бассейна представители «Высоцкого» также предложили своих экспертов – и прокуратура не возражала, что вопрос разрешат нанятые самим проверяемым лицом эксперты). Но Шульману удалось добиться, чтобы её делали эксперты государственного Уральского центра судебной экспертизы.
Экспертизу провели, и её результаты, по мнению юриста, были в пользу пострадавшей.
В ходе суда был допрошен ряд свидетелей, в их показаниях, по словам Шульмана, были значительные противоречия. Юрист считает, что к словам этих свидетелей нужно относиться критически, поскольку они являются сотрудниками, работающими в здании «Высоцкого» и находятся служебной подчинении у ответчика.
Артём Шульман в разговоре с «Вечерними ведомостями» сказал, что чтобы ни заявляли свидетели, по ГОСТу на прозрачной двери должен быть отличительный знак круглой или треугольной формы, а не какие-либо надписи на прозрачной самоклеящейся плёнке.
Предпринимательница Алиса Шепель, управляющая бассейном в разговоре с изданием Е1, что «слова посетительницы бассейна не соответствуют действительности». По словам Шепель, бассейн сразу же вернул девушке 2 тысячи за посещение, а его сотрудники с самого начала пытались всячески ей помочь. Также управляющая бассейном обратила внимание, что в суд девушка пришла только спустя три месяца после происшествия. «Почему, если она хотела получить компенсацию, она не обратилась раньше?» — сказала Алиса Шепель (отметим, что для подачи иска в суд по таким делам необходимо соблюсти досудебный претензионный порядок, который с учётом времени на доставку почтовых отправлений может превысить два месяца — прим. ред).
Пока длился суд, рассматривавшая его изначально судья, ушла в отставку, и решение выносила уже другая судья.
Несмотря на результаты экспертизы, которая пришла к выводу, что девушка действительно могла получить травму в бассейне, и в целом сложившуюся практику разрешать подобные споры в пользу потребителей, решением судьи Веры Обуховой стал полный отказ в удовлетворении исковых требований. Суд решил, что удар девушки о дверь произошёл вследствие её неосторожности.
Суд поверил показаниям сотрудников бассейна «Sky infinity pool», которые утверждали, что лестница круглосуточно освещается. По поводу надписи на двери сотрудники бассейна говорили, что не помнят, была ли она в день получения пострадавшей травмы, но в последующие дни они обращали внимание на дверь – и надпись на ней уже была. Фотографию же двери, на которой нет надписи и каких-либо других предупреждающих знаков, суд в качестве доказательства вины администрации бассейна принимать отказался – в мотивировке судья указала, что поскольку фото было сделано не самим истцом, а взято из Интернета, невозможно установить дату съёмки и то, как выглядела дверь в день получения травмы. Видеозаписи инцидента, которая пролила бы свет на многие спорные моменты, в деле не оказалось.
Также сотрудники заявили, что принесли пострадавшей лёд из бара по первому требованию, чтобы наложить на рану, а скорую девушка якобы вызывать и не просила.
Юрист Артём Шульман сказал «Вечерним ведомостям», что для него решение суда стало полной неожиданностью, потому что по ходу процесса судья, казалось бы, обращала внимание на противоречия в показаниях свидетелей. Также Шульман отметил, что и прокуратура, которая обязательно участвует в таких делах, встала на сторону истицы и вынесла заключение о том, что пострадавшей должна быть выплачена компенсация. По его мнению, решение для прокуратуры также стало неожиданным.
«Мы обжаловали решение Октябрьского районного суда. Прокуратуру, как мне стало известно, решение тоже не устроило, и надзорное ведомство подало жалобу в Свердловский областной суд от своего имени. Ждём апелляцию», – добавил юрист.
Елизавета осталась недовольной также освещением результатов судебного процесса в СМИ – по её словам, в канале «Ural Mash» неправильно преподнесли историю. Например, дверь, фотографией которой в канале проиллюстрировали новость об инциденте, не имеет отношения к бассейну в «Высоцком», что может ввести в заблуждение читателей относительно обстоятельств получения ей травмы.
Дата рассмотрения апелляции по делу ещё не назначена. «Вечерние ведомости» будут следить за развитием событий.
Пострадавшая рассказала «Вечерним ведомостям», что лестница в тёмное время суток была плохо освещена, и в темноте дверь была едва различима, поскольку на стекле не было никаких надписей или знаков.
Сразу сделать фото злосчастной двери из-за болевого шока девушка не догадалась, но затем в качестве доказательств в споре с владельцами бассейна удалось найти фото из интернета, которые подтверждают её слова. Забегая вперёд скажем, что в суде первой инстанции это не помогло…
После внезапного удара
По словам девушки, после того как она почувствовала резкую боль в области носа, сразу же обратилась к администратору, но аптечки у него не нашлось, скорую сотрудники бассейна тоже не вызвали.
В медучреждение Елизавета пошла на следующий день, и диагноз был неутешителен – закрытый перелом носа со смещением. Девушка получила временную нетрудоспособность.
После удара на лице у Елизаветы был сильный отёк. Фото предоставлено пострадавшей.
Администрация бассейна в результате вернула девушке стоимость билета – 2 тысячи рублей – но, по её словам, сделано это было только после трёх звонков с жалобами. Изначально ей предлагали сертификат на скидку в размере 1 тысячи рублей на будущие посещения бассейна. Но посещать это заведение у Елизаветы больше желания нет. Даже в беседах, по итогам которых ей решили вернуть 2 тысячи рублей, персонал, по её словам, разговаривал очень грубо. Также девушка говорит, что администрация бассейна так и не ответила на её обращение в книге жалоб.
Подробные обстоятельства получения травмы Елизавета написала в книге жалоб на следующий же день. Фото предоставлено пострадавшей.
Дискомфорта Елизавете добавило и то, что через день она должна была выступать в качестве спикера на конференции, и в результате травмы ей пришлось это делать с опухолью в области носа, кроме того, дыхание носом после перелома было затруднено.
Учитывая тяжесть травмы и её последствия, Елизавета решила взыскать компенсацию морально вреда с владельцев бассейна. Она обратилась к юристу Артёму Шульману, затем была направлена досудебная претензия, которую владельцы бассейна в «Высоцком» проигнорировали. После этого был подан иск в суд о взыскании компенсации морального вреда, который девушка оценила в 150 тысяч рублей.
У 13 собственников бассейн без опознавательных знаков?
Судебное разбирательство длилось почти год – как оказалось, установить собственника бассейна, который активно рекламируется по всему Екатеринбургу и за его пределами, не так-то просто. По словам юриста Артёма Шульмана, информацию о владельце площади, на которой располагается «Sky infinity pool» (именно так называется бассейн), пришлось буквально вытаскивать в суде, и надлежащего ответчика удалось установить только на третьем-четвёртом заседании.
Выяснилось, что бассейн разделён между 13 собственниками, среди которых несколько компаний девелопера Андрея Гавриловского и членов его семьи. В чеках об оказании услуг и продаже товаров в бассейне при этом фигурирует ИНН индивидуального предпринимателя Шепель Алисы Александровны, которая является лишь арендатором.
Всех собственников бассейна привлекли в дело третьими лицами
Суд длинною в год
По словам Артёма Шульмана, сторона «Высоцкого» всячески затягивала процесс, не предоставляя вовремя необходимые суду документы. В результате суд длился почти год. Представители бассейна в «Высоцком» настаивали на том, чтобы экспертизу выполняли предложенные ими эксперты (к слову, в истории с экспертизой относительно законности возведения самого бассейна представители «Высоцкого» также предложили своих экспертов – и прокуратура не возражала, что вопрос разрешат нанятые самим проверяемым лицом эксперты). Но Шульману удалось добиться, чтобы её делали эксперты государственного Уральского центра судебной экспертизы.
Экспертизу провели, и её результаты, по мнению юриста, были в пользу пострадавшей.
Фрагмент заключения судебной экспертизы
В ходе суда был допрошен ряд свидетелей, в их показаниях, по словам Шульмана, были значительные противоречия. Юрист считает, что к словам этих свидетелей нужно относиться критически, поскольку они являются сотрудниками, работающими в здании «Высоцкого» и находятся служебной подчинении у ответчика.
Артём Шульман в разговоре с «Вечерними ведомостями» сказал, что чтобы ни заявляли свидетели, по ГОСТу на прозрачной двери должен быть отличительный знак круглой или треугольной формы, а не какие-либо надписи на прозрачной самоклеящейся плёнке.
Предпринимательница Алиса Шепель, управляющая бассейном в разговоре с изданием Е1, что «слова посетительницы бассейна не соответствуют действительности». По словам Шепель, бассейн сразу же вернул девушке 2 тысячи за посещение, а его сотрудники с самого начала пытались всячески ей помочь. Также управляющая бассейном обратила внимание, что в суд девушка пришла только спустя три месяца после происшествия. «Почему, если она хотела получить компенсацию, она не обратилась раньше?» — сказала Алиса Шепель (отметим, что для подачи иска в суд по таким делам необходимо соблюсти досудебный претензионный порядок, который с учётом времени на доставку почтовых отправлений может превысить два месяца — прим. ред).
Пока длился суд, рассматривавшая его изначально судья, ушла в отставку, и решение выносила уже другая судья.
Неожиданное решение
Несмотря на результаты экспертизы, которая пришла к выводу, что девушка действительно могла получить травму в бассейне, и в целом сложившуюся практику разрешать подобные споры в пользу потребителей, решением судьи Веры Обуховой стал полный отказ в удовлетворении исковых требований. Суд решил, что удар девушки о дверь произошёл вследствие её неосторожности.
Судья Октябрьского суда Екатеринбурга Вера Обухова. Фото: Вечерние ведомости
Суд поверил показаниям сотрудников бассейна «Sky infinity pool», которые утверждали, что лестница круглосуточно освещается. По поводу надписи на двери сотрудники бассейна говорили, что не помнят, была ли она в день получения пострадавшей травмы, но в последующие дни они обращали внимание на дверь – и надпись на ней уже была. Фотографию же двери, на которой нет надписи и каких-либо других предупреждающих знаков, суд в качестве доказательства вины администрации бассейна принимать отказался – в мотивировке судья указала, что поскольку фото было сделано не самим истцом, а взято из Интернета, невозможно установить дату съёмки и то, как выглядела дверь в день получения травмы. Видеозаписи инцидента, которая пролила бы свет на многие спорные моменты, в деле не оказалось.
Эта фотография, где злополучная дверь не имеет опознавательных знаков, была приобщена в материалы дела, но при вынесении решения не стала учитываться
Также сотрудники заявили, что принесли пострадавшей лёд из бара по первому требованию, чтобы наложить на рану, а скорую девушка якобы вызывать и не просила.
Юрист Артём Шульман сказал «Вечерним ведомостям», что для него решение суда стало полной неожиданностью, потому что по ходу процесса судья, казалось бы, обращала внимание на противоречия в показаниях свидетелей. Также Шульман отметил, что и прокуратура, которая обязательно участвует в таких делах, встала на сторону истицы и вынесла заключение о том, что пострадавшей должна быть выплачена компенсация. По его мнению, решение для прокуратуры также стало неожиданным.
«Мы обжаловали решение Октябрьского районного суда. Прокуратуру, как мне стало известно, решение тоже не устроило, и надзорное ведомство подало жалобу в Свердловский областной суд от своего имени. Ждём апелляцию», – добавил юрист.
Вывод суда о том, что она ударилась по неосторожности, сам по себе абсурден. Ведь удар о стеклянную дверь любого человека всегда происходит по неосторожности. Поэтому законодатель и предусмотрел, что среднего уровня осмотрительности среднестатистического человека недостаточно, и в общественных местах или на улице необходимо наносить специальные знаки на прозрачные полотна дверей, чего в данном случае не было сделано
– сказал Шульман
Елизавета осталась недовольной также освещением результатов судебного процесса в СМИ – по её словам, в канале «Ural Mash» неправильно преподнесли историю. Например, дверь, фотографией которой в канале проиллюстрировали новость об инциденте, не имеет отношения к бассейну в «Высоцком», что может ввести в заблуждение читателей относительно обстоятельств получения ей травмы.
Дата рассмотрения апелляции по делу ещё не назначена. «Вечерние ведомости» будут следить за развитием событий.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Екатеринбурженка упала на заледеневшем крыльце и сломала копчик
30 октября 2023
30 октября 2023
Свердловский суд аннулировал оформленный мошенниками кредит
01 ноября 2023
01 ноября 2023