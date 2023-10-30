Екатеринбурженка сломала нос в бассейне на крыше «Высоцкого», но суд встал на сторону его владельцев Чтобы установить самого владельца сооружения, потребовалось несколько заседаний

После внезапного удара

После удара на лице у Елизаветы был сильный отёк. Фото предоставлено пострадавшей.

Подробные обстоятельства получения травмы Елизавета написала в книге жалоб на следующий же день. Фото предоставлено пострадавшей.

У 13 собственников бассейн без опознавательных знаков?

Всех собственников бассейна привлекли в дело третьими лицами

Суд длинною в год

Фрагмент заключения судебной экспертизы

Неожиданное решение

Судья Октябрьского суда Екатеринбурга Вера Обухова. Фото: Вечерние ведомости

Эта фотография, где злополучная дверь не имеет опознавательных знаков, была приобщена в материалы дела, но при вынесении решения не стала учитываться





– сказал Шульман Вывод суда о том, что она ударилась по неосторожности, сам по себе абсурден. Ведь удар о стеклянную дверь любого человека всегда происходит по неосторожности. Поэтому законодатель и предусмотрел, что среднего уровня осмотрительности среднестатистического человека недостаточно, и в общественных местах или на улице необходимо наносить специальные знаки на прозрачные полотна дверей, чего в данном случае не было сделано

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