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Юрист поставил под сомнение объективность экспертизы бассейна на крыше «Высоцкого»
Возникают вопросы и из-за отсутствия мер прокурорского реагирования на работу несанкционированного бассейна
Фото: Вячеслав Бухаров / wikimedia.org / CC BY-SA 4.0
В Екатеринбурге продолжает, словно клубок, распутываться история с несогласованным возведением бассейна на крыше небоскрёба «Высоцкий». И с каждым новым оборотом всплывают всё новые детали.
На минувшей неделе выяснилось, что вопросом уже занимается прокурор Свердловской области Борис Крылов. Из ответа прокурора депутату Госдумы Андрею Альшевских стало известно, что параметры здания в результате надстройки, согласно предварительному заключению Ростехнадзора, были изменены. И что назначена «независимая» экспертиза на выявление признаков капитальности конструкций бассейна.
Здесь примечательны два момента – первый заключается в том, что позиция владельца БЦ «Высоцкий» за два месяца кардинально изменилась: если в начале июня Андрей Гавриловский говорил (в частности, изданию 66.ру), что «все разрешения получены», то теперь он заявляет, что разрешений и не требовалось – так как бассейн якобы возводился как временная конструкция.
Первое заявление Гавриловского о полученных разрешениях изначально вызывало вопросы – поскольку ни одного документа о согласовании строительства бассейна на крыше уникального здания («уникальное» в данном случае – юридический термин, поскольку в законодательстве России к таковым относят все постройки выше 100 метров, для них нужно особое согласование в Минстрое РФ) ни журналистам, ни общественности предоставлено не было. Возможно, причина в том, что возможностей «уворачиваться» от вопросов о разрешительных документах за два месяца уже не осталось – «Вечерние ведомости» делали запросы во все ведомства, и ни одно из них не сообщило, чтобы владельцы «Высоцкого» обращались за какими-либо согласованиями и разрешениями. Ни администрация города, которая сейчас выдаёт разрешения на строительство, ни областной Минстрой, который выдавал их в период начала возведения бассейна, ни федеральный Минстрой, занимающийся согласованием параметров уникальных зданий, ни управление госэкспертизы, ни Ростехнадзор – никто не был уведомлен о строительстве бассейна. Подробнее об этом «Вечерние ведомости» писали в отдельном материале.
Второй момент касается экспертизы, которую прокуратура, согласно ответу Крылова, разрешила провести самому ООО «Бизнес центр "Высоцкий"» (директор которого – Андрей Гавриловский). То есть выбор исполнителя экспертизы остаётся за самим инициатором «самостроя». Это и возмутило юриста Николая Размочкина, который изначально поднял вопрос о законности возведения бассейна.
В связи с этим Размочкин направил в адрес Бориса Крылова обращение, в котором попросил назначить экспертизу в государственном учреждении – ФБУ «Уральский региональный центр судебной экспертизы Минюста РФ». По мнению юриста, только по-настоящему независимая экспертиза, выполненная государственным учреждением, обеспечит объективное исследование бассейна на предмет наличия признаков объекта капитального строительства.
Впрочем, уже сейчас по поводу временного характера постройки возникают серьёзные вопросы – поскольку высота здания, по нашим данным, увеличилась на 6 метров, причём это увеличение произошло за счёт заливки монолитных конструкций, которые никак не отнести к временным.
Возможно, неспроста Андрей Гавриловский недавно заявил, что в будущем планирует перенести бассейн на крышу нового небоскрёба «Парус» (который ещё даже не начали строить), поскольку с тем, чтобы узаконить построенный без согласований бассейн на крыше «Высоцкого» могут возникнуть сложности. Хотя останавливать работу бассейна до постройки нового небоскрёба он, судя по заявлениям, не намерен. И здесь возникает ещё один вопрос – уже к прокуратуре, чьи действия в отношении владельцы бизнес-центра кажутся весьма мягкими. Так, юрист обращает внимание, что проверка законности бассейна длится уже два месяца, и судя по имеющейся информации, до настоящего момента никаких документов бизнесмены не предоставили, последний ответ за подписью Бориса Крылова говорит о том, что они лишь запрошены прокуратурой. А между тем, в КоАП есть санкции за непредоставление документации по запросу прокурора – согласно статье 17.7 КоАП, штраф для юрлиц может быть от 50 до 100 тысяч рублей. Однако о штрафах в отношении ООО БЦ «Высоцкий» пока ничего не слышно, вместо этого лишь продлеваются сроки проверки. Не выходит прокуратура и в суд, как надзорное ведомство сделало в случае с другим скандальным бассейном – «Баден-Баденом» на Шарташе. Видимо, позиция надзорного ведомства заключается в том, что оснований для приостановки деятельности нет. Как нет и угроз для жизни и здоровья граждан, на которые в своих обращениях указывает юрист.
К слову, в прошлом году из бассейна на крыше «Высоцкого» уже улетал шезлонг, который только чудом никого не убил и не покалечил при падении с 200 метровой высоты. И это только малая из бед, которые могут случиться при эксплуатации бассейна. Николай Размочкин рассказал «Вечерним ведомостям», что недавно был в бассейне в качестве посетителя и заподозрил наличие ржавчины под краской в заклёпочных соединениях на конструкциях бассейна. Чем может обернуться эксплуатация такого «временного сооружения», остаётся только гадать.
На минувшей неделе выяснилось, что вопросом уже занимается прокурор Свердловской области Борис Крылов. Из ответа прокурора депутату Госдумы Андрею Альшевских стало известно, что параметры здания в результате надстройки, согласно предварительному заключению Ростехнадзора, были изменены. И что назначена «независимая» экспертиза на выявление признаков капитальности конструкций бассейна.
Здесь примечательны два момента – первый заключается в том, что позиция владельца БЦ «Высоцкий» за два месяца кардинально изменилась: если в начале июня Андрей Гавриловский говорил (в частности, изданию 66.ру), что «все разрешения получены», то теперь он заявляет, что разрешений и не требовалось – так как бассейн якобы возводился как временная конструкция.
Первое заявление Гавриловского о полученных разрешениях изначально вызывало вопросы – поскольку ни одного документа о согласовании строительства бассейна на крыше уникального здания («уникальное» в данном случае – юридический термин, поскольку в законодательстве России к таковым относят все постройки выше 100 метров, для них нужно особое согласование в Минстрое РФ) ни журналистам, ни общественности предоставлено не было. Возможно, причина в том, что возможностей «уворачиваться» от вопросов о разрешительных документах за два месяца уже не осталось – «Вечерние ведомости» делали запросы во все ведомства, и ни одно из них не сообщило, чтобы владельцы «Высоцкого» обращались за какими-либо согласованиями и разрешениями. Ни администрация города, которая сейчас выдаёт разрешения на строительство, ни областной Минстрой, который выдавал их в период начала возведения бассейна, ни федеральный Минстрой, занимающийся согласованием параметров уникальных зданий, ни управление госэкспертизы, ни Ростехнадзор – никто не был уведомлен о строительстве бассейна. Подробнее об этом «Вечерние ведомости» писали в отдельном материале.
Второй момент касается экспертизы, которую прокуратура, согласно ответу Крылова, разрешила провести самому ООО «Бизнес центр "Высоцкий"» (директор которого – Андрей Гавриловский). То есть выбор исполнителя экспертизы остаётся за самим инициатором «самостроя». Это и возмутило юриста Николая Размочкина, который изначально поднял вопрос о законности возведения бассейна.
Фрагмент обращения юриста Николая Размочкина к прокурору области Борису Крылову от 14.08.2023 г.
В связи с этим Размочкин направил в адрес Бориса Крылова обращение, в котором попросил назначить экспертизу в государственном учреждении – ФБУ «Уральский региональный центр судебной экспертизы Минюста РФ». По мнению юриста, только по-настоящему независимая экспертиза, выполненная государственным учреждением, обеспечит объективное исследование бассейна на предмет наличия признаков объекта капитального строительства.
Впрочем, уже сейчас по поводу временного характера постройки возникают серьёзные вопросы – поскольку высота здания, по нашим данным, увеличилась на 6 метров, причём это увеличение произошло за счёт заливки монолитных конструкций, которые никак не отнести к временным.
После возведения бассейна высота здания по верхней отметке монолита увеличилась на 6 метров. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости.
Возможно, неспроста Андрей Гавриловский недавно заявил, что в будущем планирует перенести бассейн на крышу нового небоскрёба «Парус» (который ещё даже не начали строить), поскольку с тем, чтобы узаконить построенный без согласований бассейн на крыше «Высоцкого» могут возникнуть сложности. Хотя останавливать работу бассейна до постройки нового небоскрёба он, судя по заявлениям, не намерен. И здесь возникает ещё один вопрос – уже к прокуратуре, чьи действия в отношении владельцы бизнес-центра кажутся весьма мягкими. Так, юрист обращает внимание, что проверка законности бассейна длится уже два месяца, и судя по имеющейся информации, до настоящего момента никаких документов бизнесмены не предоставили, последний ответ за подписью Бориса Крылова говорит о том, что они лишь запрошены прокуратурой. А между тем, в КоАП есть санкции за непредоставление документации по запросу прокурора – согласно статье 17.7 КоАП, штраф для юрлиц может быть от 50 до 100 тысяч рублей. Однако о штрафах в отношении ООО БЦ «Высоцкий» пока ничего не слышно, вместо этого лишь продлеваются сроки проверки. Не выходит прокуратура и в суд, как надзорное ведомство сделало в случае с другим скандальным бассейном – «Баден-Баденом» на Шарташе. Видимо, позиция надзорного ведомства заключается в том, что оснований для приостановки деятельности нет. Как нет и угроз для жизни и здоровья граждан, на которые в своих обращениях указывает юрист.
Упавший шезлонг чудом повредил лишь фару и крышку багажника припаркованного у «Высоцкого» автомобиля. Фото: телеграм-канал СВЕТ-Екатеринбург
К слову, в прошлом году из бассейна на крыше «Высоцкого» уже улетал шезлонг, который только чудом никого не убил и не покалечил при падении с 200 метровой высоты. И это только малая из бед, которые могут случиться при эксплуатации бассейна. Николай Размочкин рассказал «Вечерним ведомостям», что недавно был в бассейне в качестве посетителя и заподозрил наличие ржавчины под краской в заклёпочных соединениях на конструкциях бассейна. Чем может обернуться эксплуатация такого «временного сооружения», остаётся только гадать.
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Прокуратура проверяет законность бассейна на крыше небоскреба «Высоцкий» в Екатеринбурге
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