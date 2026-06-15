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Квартиру главного тренера клуба КХЛ «Металлург» в Екатеринбурге обокрали по наставлению мошенников

Однако полицейские смогли быстро найти курьера и вернуть украденное

04.25 Воскресенье, 21 июня 2026
Фото: соцсети Андрея Разина
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16-летний сын Андрея Разина под воздействием мошенников отдал ключи «курьеру» — и тот вынес сейф с деньгами, однако юноша зафиксировал номер его автомобиля, а полицейские быстро его нашли («курьер», как это часто бывает, тоже оказался жертвой мошенников), благодаря чему украденное удалось вернуть.

Андрей Разин на своей странице в Instagram* уже поблагодарил полицию Екатеринбурга за оперативное расследование преступления.
«Спасибо, всем сотрудникам полиции г.Екатеринбург, которые причастны к расследованию ограбления моей квартиры!
Буквально за 10-12 часов оперативники не только поймали «вора», но и вернули ВСЁ украденное»,

— написал тренер «Металлурга».


Супруга Андрея Разина, Татьяна записала большое видео в том же Instagram*, где подробно рассказала схему обмана (она оказалась не нова), поблагодарила следователей и оперативников, а также выразила надежду, что найдут организаторов мошеннической схемы.

Фото: соцсети Татьяны Разиной

По словам Разиной, сначала мошенники взломали аккаунт сына на его Госуслугах, выписали там доверенность, а затем начали звонить ребёнку и угрожать тем, что доверенность выписана на украинских боевиков, и что его могут обвинить в госизмене или оказании содействия террористической деятельности. Мошенники внушили ребёнку, что тот участвует в следственных действиях. Одновременно они запретили ему рассказывать о произошедшем, угрожая ответственностью за разглашением тайны следствия. Однако молодой человек сделал скриншоты всех переписок, записал номера, что вкупе с фиксацией номера автомобиля курьера позволила быстро найти украденный сейф и вернуть его семье Разиных.

«И поэтому следствие по цепочке быстренько всё установило и задержали [курьера] и раскрыли это преступление. Ну как бы не до конца ещё — организаторы-то пока не пойманы, к сожалению, но, я думаю, что всё-таки есть шанс их поймать»,

— сказала Татьяна Разина.


Андрей Разин — главный тренер хоккейного клуба «Металлург» из Магнитогорска. Вместе с семьёй при этом он живёт в Екатеринбурге, где работал во главе хоккейного «Автомобилиста» в 2015—2016 годах.

Это уже не первый случай использования мошенниками подобной схемы среди известных екатеринбуржцев — ранее втянутый в мошенническую схему футболист «Урала-2» Данил Секач и вовсе убил хозяйку квартиры. А 15-летняя дочь телеведущей Ксении Телешовой отдала мошенникам из родительского сейфа 7 миллионов рублей.

*продукт корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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17:35 «Меняются реалии жизни». Во время Ural Music night в Екатеринбурге могут отключить интернет
17:14 В Екатеринбурге на полторы недели закроют улицу Бордюрную
16:34 В Екатеринбурге за продажу персональных данных осудили экс-инспектора ДПС
15:48 Школу и два детских сада хотят построить в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга
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