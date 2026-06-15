Квартиру главного тренера клуба КХЛ «Металлург» в Екатеринбурге обокрали по наставлению мошенников

«Спасибо, всем сотрудникам полиции г.Екатеринбург, которые причастны к расследованию ограбления моей квартиры!Буквально за 10-12 часов оперативники не только поймали «вора», но и вернули ВСЁ украденное»,

— сказала Татьяна Разина.

«И поэтому следствие по цепочке быстренько всё установило и задержали [курьера] и раскрыли это преступление. Ну как бы не до конца ещё — организаторы-то пока не пойманы, к сожалению, но, я думаю, что всё-таки есть шанс их поймать»,