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Квартиру главного тренера клуба КХЛ «Металлург» в Екатеринбурге обокрали по наставлению мошенников
Однако полицейские смогли быстро найти курьера и вернуть украденное
Фото: соцсети Андрея Разина
16-летний сын Андрея Разина под воздействием мошенников отдал ключи «курьеру» — и тот вынес сейф с деньгами, однако юноша зафиксировал номер его автомобиля, а полицейские быстро его нашли («курьер», как это часто бывает, тоже оказался жертвой мошенников), благодаря чему украденное удалось вернуть.
Андрей Разин на своей странице в Instagram* уже поблагодарил полицию Екатеринбурга за оперативное расследование преступления.
Супруга Андрея Разина, Татьяна записала большое видео в том же Instagram*, где подробно рассказала схему обмана (она оказалась не нова), поблагодарила следователей и оперативников, а также выразила надежду, что найдут организаторов мошеннической схемы.
По словам Разиной, сначала мошенники взломали аккаунт сына на его Госуслугах, выписали там доверенность, а затем начали звонить ребёнку и угрожать тем, что доверенность выписана на украинских боевиков, и что его могут обвинить в госизмене или оказании содействия террористической деятельности. Мошенники внушили ребёнку, что тот участвует в следственных действиях. Одновременно они запретили ему рассказывать о произошедшем, угрожая ответственностью за разглашением тайны следствия. Однако молодой человек сделал скриншоты всех переписок, записал номера, что вкупе с фиксацией номера автомобиля курьера позволила быстро найти украденный сейф и вернуть его семье Разиных.
Андрей Разин — главный тренер хоккейного клуба «Металлург» из Магнитогорска. Вместе с семьёй при этом он живёт в Екатеринбурге, где работал во главе хоккейного «Автомобилиста» в 2015—2016 годах.
Это уже не первый случай использования мошенниками подобной схемы среди известных екатеринбуржцев — ранее втянутый в мошенническую схему футболист «Урала-2» Данил Секач и вовсе убил хозяйку квартиры. А 15-летняя дочь телеведущей Ксении Телешовой отдала мошенникам из родительского сейфа 7 миллионов рублей.
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Андрей Разин на своей странице в Instagram* уже поблагодарил полицию Екатеринбурга за оперативное расследование преступления.
«Спасибо, всем сотрудникам полиции г.Екатеринбург, которые причастны к расследованию ограбления моей квартиры!
Буквально за 10-12 часов оперативники не только поймали «вора», но и вернули ВСЁ украденное»,
Буквально за 10-12 часов оперативники не только поймали «вора», но и вернули ВСЁ украденное»,
— написал тренер «Металлурга».
Супруга Андрея Разина, Татьяна записала большое видео в том же Instagram*, где подробно рассказала схему обмана (она оказалась не нова), поблагодарила следователей и оперативников, а также выразила надежду, что найдут организаторов мошеннической схемы.
Фото: соцсети Татьяны Разиной
По словам Разиной, сначала мошенники взломали аккаунт сына на его Госуслугах, выписали там доверенность, а затем начали звонить ребёнку и угрожать тем, что доверенность выписана на украинских боевиков, и что его могут обвинить в госизмене или оказании содействия террористической деятельности. Мошенники внушили ребёнку, что тот участвует в следственных действиях. Одновременно они запретили ему рассказывать о произошедшем, угрожая ответственностью за разглашением тайны следствия. Однако молодой человек сделал скриншоты всех переписок, записал номера, что вкупе с фиксацией номера автомобиля курьера позволила быстро найти украденный сейф и вернуть его семье Разиных.
«И поэтому следствие по цепочке быстренько всё установило и задержали [курьера] и раскрыли это преступление. Ну как бы не до конца ещё — организаторы-то пока не пойманы, к сожалению, но, я думаю, что всё-таки есть шанс их поймать»,
— сказала Татьяна Разина.
Андрей Разин — главный тренер хоккейного клуба «Металлург» из Магнитогорска. Вместе с семьёй при этом он живёт в Екатеринбурге, где работал во главе хоккейного «Автомобилиста» в 2015—2016 годах.
Это уже не первый случай использования мошенниками подобной схемы среди известных екатеринбуржцев — ранее втянутый в мошенническую схему футболист «Урала-2» Данил Секач и вовсе убил хозяйку квартиры. А 15-летняя дочь телеведущей Ксении Телешовой отдала мошенникам из родительского сейфа 7 миллионов рублей.
*продукт корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России Мероприятие для возрастной категории 18+
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