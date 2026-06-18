Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают о массовом налёте подростков на «Пятёрочки» в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
СМИ сообщают, что в Екатеринбурге подростки толпой забегали в продуктовые магазины и выбегали с продуктами, не заплатив за товар.
По данным «Четвёртого канала», молодые люди устроили сходку возле «Призмы» — заброшенного небоскрёба, популярного у руферов. Предположительно, они планировали проникнуть внутрь, но не смогли, и тогда они нашли другое «развлечение»: подростки стали забегать по 20 человек и сметать с полок всё, до чего дотянутся руки.
Сообщается, что от таких налётов пострадали пять «Пятёрочек». По некоторым данным, в них участвовало более 100 человек.
Также ресурс пишет, что подростки толпой забежали в подъезд одного из ЖК. Охранник пытался их остановить, но молодые люди использовали против него перцовые баллончики.
В полиции налёт подростков на момент публикации не комментировали. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным «Четвёртого канала», молодые люди устроили сходку возле «Призмы» — заброшенного небоскрёба, популярного у руферов. Предположительно, они планировали проникнуть внутрь, но не смогли, и тогда они нашли другое «развлечение»: подростки стали забегать по 20 человек и сметать с полок всё, до чего дотянутся руки.
Сообщается, что от таких налётов пострадали пять «Пятёрочек». По некоторым данным, в них участвовало более 100 человек.
Также ресурс пишет, что подростки толпой забежали в подъезд одного из ЖК. Охранник пытался их остановить, но молодые люди использовали против него перцовые баллончики.
В полиции налёт подростков на момент публикации не комментировали. Мероприятие для возрастной категории 18+
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