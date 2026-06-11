В Свердловской области двух мужчин обвиняют в убийствах предпринимателей в 90-х





рассказали в областном СК. «Оба этих убийства раскрыты благодаря непрекращающейся работе следователей и криминалистов СКР по Свердловской области и сотрудников полиции. В результате следователям совместно с оперативниками удалось выйти на след фигурантов, установить их местонахождение и задержать»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области предъявили обвинения по уголовным делам об убийствах предпринимателей в 1990-х годах. Обвиняемыми стали 61-летний житель Североуральска и 62-летний житель ХМАО.Им вменяют умышленное убийство из корыстных побуждений, совершённое группой лиц по предварительному сговору (пп. «а», «н» ст. 102 УК РСФСР), одному из них с пунктом «и», как рецидивисту.Первое убийство, которое им сменяют произошло в июле 1996 года. По версии следствия, обвиняемые спланировали и совершили убийство ранее знакомого им предпринимателя из Североуральска, когда он с крупной суммой денег ехал на личном автомобиле в Екатеринбург для закупки товара. Сообщники поджидали его под Нижним Тагилом, где под надуманным предлогом остановили машину, убили предпринимателя и похитили деньги.Второе произошло в ноябре 1996 года. Этот эпизод инкриминируется только обвиняемому из Североуральска. Согласно материалам дела, он убедил уже другого предпринимателя сесть к нему в машину, после чего вывез в лес и застрелил. У погибшего также похитили деньги.Известно, что в обоих убийствах участвовал ещё один человек, но он к настоящему моменту уже скончался.Там также добавили, что в ходе обысков у фигурантов дела обнаружили огнестрельное оружие, которое могло использоваться для совершения других преступлений. Это сейчас проверяют.В ближайшее время обвиняемым должны избрать меру пресечения. Мероприятие для возрастной категории 18+