Евгений Писцов ушёл с поста главы Берёзовского
Фото со страницы Евгения Писцова
Евгений Писцов, возглавлявший Берёзовский муниципальный округ с 2011 года, покинул свой пост.
Он подал заявление об отставке по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Временно исполняющим полномочия главы муниципалитета назначен Владимир Шауракс. Он приступит к своим обязанностям завтра, 21 апреля.
Известно, что Владимир Шауракс родился в 1979 году в Воркуте. Окончив Уральскую государственную юридическую академию, он начал карьеру в органах прокуратуры. Затем с 2016 по 2021 год он возглавлял аппарат администрации Каменска-Уральского, а с 2022 года руководит администрацией Южного управленческого округа Свердловской области.
Он подал заявление об отставке по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Временно исполняющим полномочия главы муниципалитета назначен Владимир Шауракс. Он приступит к своим обязанностям завтра, 21 апреля.
Известно, что Владимир Шауракс родился в 1979 году в Воркуте. Окончив Уральскую государственную юридическую академию, он начал карьеру в органах прокуратуры. Затем с 2016 по 2021 год он возглавлял аппарат администрации Каменска-Уральского, а с 2022 года руководит администрацией Южного управленческого округа Свердловской области.
