Спровоцировавшего смертельное ДТП в Екатеринбурге лихача на Lexus отправят к психиатрам
Фото предоставлено Валерием Горелых
Лихача на Lexus, который 11 апреля столкнулся с BMW в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, собираются направить на психиатрическую экспертизу. В результате ДТП погибла женщина и серьёзно пострадал её ребёнок.
Об этом Вечерним ведомостям сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его данным, с того момента полицейские опросили 13 очевидцев, провели три экспертизы: две судебно-медицинские и комплексную видеотехническую экспертизу.
Со слов Горелых, сейчас обвиняемый изображает страдающего человека и утверждает, что ничего не помнит.
Он также добавил, что экспертизой уже доказана его вина в ДТП: водитель Lexus грубо нарушил ПДД, выехав на встречную полосу.
Об этом Вечерним ведомостям сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его данным, с того момента полицейские опросили 13 очевидцев, провели три экспертизы: две судебно-медицинские и комплексную видеотехническую экспертизу.
Со слов Горелых, сейчас обвиняемый изображает страдающего человека и утверждает, что ничего не помнит.
«Он реально плачет и утверждает, что не помнит, как всё произошло. Сначала долго злоупотреблял спиртным якобы из-за депрессии, затем провал в памяти. В отношении горе-шумахера следствием полиции назначено психиатрическое исследование»,
– рассказал Горелых.
Он также добавил, что экспертизой уже доказана его вина в ДТП: водитель Lexus грубо нарушил ПДД, выехав на встречную полосу.
