Жительница Екатеринбурга получила штраф 10 тысяч рублей за плакат «20 лет доверия нет»

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Ленинский районный суд оштрафовал на 10000 рублей жительницу Екатеринбурга Анну Вострикову, которая 25 июля выходила в одиночный пикет с плакатом «20 ЛЕТ ДОВЕРИЯ НЕТ». Её признали виновной в проведении группового пикета. Поводом послужило то, что мимо проходил другой участник со свёрнутым плакатом. В тот день на площади 1905 года задержали пять участников, доставили их в отдел полиции №9, после чего отпустили без составления протоколов.Однако спустя месяц, 31 августа, на Анну был составлен протокол об административном правонарушении, и дело было передано в суд. Сотрудница полиции Гулакова в своём рапорте написала, что это был «призыв против правления действующей власти». Адвокат Анны Ирина Ручко заявила, что намерена обжаловать постановление суда.Анна Вострикова заявила veved.ru, что во время задержания она стояла со свернутым плакатом и смотрела в телефон, простояв в пикете лишь около 15 минут.