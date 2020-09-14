В Екатеринбурге «Яблоко» определилось с форматом праймериз на довыборы в гордуму

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Семь претендентов изъявили желание стать кандидатами от партии «Яблоко» на довыборах в гордуму Екатеринбурга, которые состоятся 22 ноября. Среди них общественник Владислав Постников, журналист Накануне.RU Павел Пивоваров, профсоюзный деятель Дмитрий Трынов, экоактивисты Александр Сазонов и Денис Гаев, предприниматель Владимир Чуваков и активист фонда «Городские проекты» Алексей Кофман.Открытые дебаты пройдут в ближайшую субботу в 13:00 в конференц-зале гостиницы «ТрансОтель», по их завершению состоится официальное выдвижение с участием представителей свердловского облизбиркома.Как заявил один из участников предстоящих дебатов Владислав Постников, они пройдут в максимально демократичном ключе, решение будет приниматься исходя из голосования «выборщиков». «"Яблоко" предоставило возможность всем партиям, движениям и объединениям Екатеринбурга, разделяющим демократические взгляды, делегировать по два «выборщика» на праймериз. В их числе Штаб Навального, «Открытая Россия», «Российское социалистическое движение», «Екатеринбург За Свободу», ПАРНАС, «Парки и скверы Екатеринбурга», и другие», - рассказал Постников veved.ru.Ранее стало известно, что свердловская «Единая Россия», сославшись на эпидемиологическую ситуацию, проведёт процедуру предварительного голосования в закрытом режиме.Напомним, что дополнительные выборы по двум округам были назначены после того как скончалась избравшаяся от 9-го округа депутат Елена Дерягина, а представитель 3-го округа Олег Кагилев был приговорён к семи годам колонии за взяточничество. «Яблоко» является единственной непарламентской партией, которая имеет право в Свердловской области выдвигать кандидатов без сбора подписей.