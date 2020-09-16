Суд отказался смягчать приговор екатеринбургскому активисту

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Свердловский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу ектеринбургского активиста Ярослава Ширшикова, осужденного за клевету и призывы к массовым беспорядкам. Об этом сообщил адвокат активиста Антон Косачев в своем Facebook.По его мнению, суд подошел к делу «крайне формально»:«Суд сделал запрос в министерство общественной безопасности, где ответили, что 17 июня 2020 года около парка 22 Партсъезда собралась группа граждан для обсуждения вопросов реконструкции парка. При этом нигде не указано, в чем заключалось участие Ширшикова в мероприятии. Считаю, что отсутствие детального описания, что представляет собой каждое публичное мероприятие, влечет за собой правоприменительную практику, когда публичным признают любое массовое мероприятие», - написал адвокат.Косачев также отметил, что решение суда уже вступило в силу, а потому его подзащитный отправится в колонию-поселение. Решение суда Ярослав Ширшиков намерен обжаловать.Напомним, что в марте Верх-Исетский районный суд назначил Ширшикову один год и шесть месяцев ограничения свободы за клевету на полпреда президента в УрФО Николая Цуканова (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ) и призывы к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК РФ). В августе суд заменил условное лишение свободы на реальное из-за того, что общественник якобы трижды нарушил режим отбывания наказания.