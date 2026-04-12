Самая старая курица в мире попала в книгу рекордов и подружилась с догом

…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

«Миру мур, котики. Пожалуй, больше всего на этой неделе меня удивила способность собак подружиться с кем угодно. Например, с курицей или четырьмя котятами. Но обо всем по порядку.

На окраине Екотеринбурга, в СНТ “Дружба”, на днях сняли с дерева кота-рецидивиста. Сутки он просидел на верхушке и наверняка собирался просидеть дольше, но хозяева соскучились и вызвали спасателя. “Оказалось, это наш давний знакомый — данного кота мы снимали здесь в прошлые годы уже два раза”, — пишет волонтёр ”ЗооСпаса”. Видимо, парню очень нравится, когда все вокруг него бегают в тревоге, хватаясь то за сердце, то за стремянку. Хотя в целом он — ангел, утверждает спасатель. “Ангельская внешность кота сочеталась с таким же характером. Благодаря этому всё прошло быстро и успешно”, — добавил он. Но что-то мне подсказывает, что хвостатый ангел из СНТ “Дружба” ещё что-нибудь придумает.

Кс-кстати, о дружбе. Удивительная пасхальная история произошла в Перми. Житель города обнаружил у мусорных контейнеров четверых новорожденных котят. Малышей выбросили в завязанном мешке… Мужчина не прошел мимо и отвёз спасёнышей к ветеринару. Всех удалось спасти, теперь им назначили специальную смесь для кормления. Как пишут СМИ, все четверо живут у своего спасителя, а ещё за ними присматривает его пожилой пёс. Представляю, какая там веселуха начнется, когда эти комочки чуть-чуть подрастут.

Между прочим, котята в доме бывают не только вредными, но и полезными. Даже когда больно кусаются! На неделе в Удмуртии котёнок помог избежать трагедии — он спас свою хозяйку от пожара. Как рассказали в МурЧС, возгорание возникло из-за не остывшей золы. 68-летняя хозяйка после бани собрала горячую золу и угли в металлическое ведро. И поставила в теплицу. А на следующий день подумала, что всё уже остыло и пересыпала содержимое в пластиковую бочку. Которую зачем-то хранила в дровянике (!). Рано утром начался пожар, но, к счастью, на помощь пришёл отважный котёнок! “Со слов женщины, около 4 утра ее разбудил котёнок, который начал кусать ноги, после чего она увидела в окно зарево от горящего дровяника и теплицы…”, — рассказали в ведомстве. Огонь уничтожил дровяник, две теплицы, повредил хлев, но пожарные успели спасти дом. Хозяйка и котёнок не пострадали. На всякий пожарный, спасатели напомнили, как обращаться с золой: её можно хранить только за пределами помещения в несгораемых ёмкостях. “Зола и угли держат высокую температуру даже спустя неделю и могут воспламениться”, — напомнили в МурЧС. А я добавлю, что порой не стоит недооценивать ночной тыгыдык и кусь за ногу.

А в Тюмени помощь на сложном пожаре в девятиэтажке понадобилась кошкам. Двух пришлось реанимировать. Как рассказали в МурЧС, квартира загорелась на девятом этаже. Пожарный Руслан Белоус вывел из огня женщину и трёх кошек. Двух пострадавших пушистиков ему пришлось откачивать. К счастью, всех удалось спасти. Как пишут в СМИ, за десять лет службы этот пожарный уже более десятка раз выносил из огня кошек, собак и даже черепах. А в продолжение огнеопасной темы — новость из Подмосковья, там в горящей квартире в деревне Нелидово спасатели обнаружили испуганного пса, он прятался в дыму. Пёселя вывели на свежий воздух и привели в чувства с помощью специального дыхательного аппарата, рассказали в канале Мособлпожспаса.

А вот в Челябинской области огромных размеров алабай нашел приключения на свою большую заднюю часть. Как пишут коллеги из ЕАН, ещё зимой пес по имени Хан перепрыгнул через высокий забор хозяйского участка в Магнитогорске. И поминай как звали. Два месяца товарищ скрывался (интересно, как — с его-то размерами). Но все же появлялся на улицах, пугая внешним видом прохожих. Впрочем, коллеги пишут, что пёс вел себя спокойно и даже не лаял. Тем временем фото большого потеряшки появилось в сети. Только в середине апреля его поймала служба отлова, так Хан оказался в приюте. Благодаря местной активистке, которая решила выяснить, как такой большой парень оказался в приюте, информация о Хане распространилась в разных группах. И хозяин связался с приютом уже на следующее утро! И в тот же день забрал беглеца домой. После таких скитаний я бы добавила к его имени Хан-кочевник.

Криминальная хроника. На днях все соцсети облетели кадры из Дагестана, где мужчина был вынужден вмешаться в жестокую драку двух ёжиков. Два колючих элемента устроили разборку прямо на дороге и парализовали движение. Водитель машины не смог равнодушно наблюдать за душераздирающей картиной и, когда один из ежей начал демонстрировать особо опасные приемы с выкрутасами, вмешался в конфликт. Со словами “эй, чего вы не поделили?” он аккуратно разогнал борцов по разным сторонам дороги. А те, судя по всему, были уже совсем не против сделать ноги, только пятки сверкали. Неизвестно, чем бы закончилось это ежиное противостояние, силы у них явно были равны.

Важные международные новости. В аэропорту Гонконга установили огромного рыжего кота. Даже гигантского (в длину он составляет 8 метров, а высота — 3,5 метра). Он спит в зале прибытия, периодически мурлыкает, шевелит ушами и хвостом. Как сообщили на сайте аэропорта, этот арт-объект называется “Момент для мурчания”. А ещё создатели очень большого котика считают, что любовь к животным — это универсальный язык, который понимают люди во всех странах.

К слову, об универсальном языке. В прошлое воскресенье в США два пилота прямо в радиоэфире решили… помяукать. А заодно и полаять. За что получили замечание от диспетчера. “В воскресенье (12 апреля) в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне два пилота издавали звуки, имитирующие звуки животных, включая мяуканье и лай, во время радиосвязи. Авиадиспетчер быстро вмешался”, — пишет The Independent. Диспетчер сделал замечание и сказал: “Ребята, вам нужно вести себя профессионально”. Только ребята пилоты, судя по всему, решили ему возразить, за что получили ещё одно колкое замечание: “Вот почему вы до сих пор летаете на региональных самолётах”. Конечно, диспетчер прав. Нельзя мяукать в радиоэфире, где всё должно быть регламентировано и отлажено ради безопасности. Но с другой стороны, согласитесь, что эти пилоты — такие котики!

И напоследок — новости активного долголетия. Самая старая курица в мире попала в книгу рекордов Гиннеса. Об этом сообщается на сайте организации. Курице по имени Герти 15 лет и 100 дней. Она живёт в США и каждый день радует своего хозяина. Кс-кстати, у Герти есть верный друг — немецкий дог, они много времени проводят вместе. Мне кажется, что эта дружба и есть главный секрет ее долголетия.

Берегите дружбу и друг друга, котики. Добрых новостей на новой неделе.

Ваша Майя, чау-мяу».

Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости
