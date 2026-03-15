Спасатели сняли с верхушки пятиметрового дерева крупного пса
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. Что ж, какая весна — такие и грачи. Новость о собаке, которая обосновалась на самой верхушке дерева, облетела на этой неделе все федеральные СМИ. Вот с неё и начнём свежую подборку добрых новостей (но, по традиции, и без возмуртительных не обошлось).
Чрезвычайное приключение произошло на днях в Омске: дворовый пёсель, совсем не маленький и внешне смахивающий на серьезную овчарку, зачем-то взобрался на пятиметровое дерево. И, судя по всему, решил там задержаться. Горожане, которые были, мягко говоря, удивлены, решили, что оставлять пса в таком положении небезопасно. Ни для собакена, ни для, собственно, прохожих. Кто вообще знает, что у него на уме? Может, это такая изощренная засада для охоты на дичь и прочих граждан? Впрочем, вскоре местные жители убедились, что пёс очень напуган, дрожит и спускаться вниз ни за какие коврижки не собирается. Было решено вызвать спасателей. Бригада из местного приюта оперативно приехала на место. “За все время работы у нас бывали разные случаи, мы думали, нас трудно удивить, но… Собака на дереве! Такого мы еще не видели. Заявка была не просто срочная — экстренная! Очевидцы пытались помочь, но песик застрял лапой, всем было ясно — без спецсредств не обойтись”, — пишут на странице муниципального приюта. Чтобы снять пса с верхушки, потребовалось применить снотворное. Затем его привезли в приют, где за ним моментально закрепилось имя — Котопёс. “Малыш Котопёс оказался трусишкой, пока осторожничает, но агрессии не проявляет. Спокойно дал себя осмотреть нашим врачам, повреждений не обнаружено”, — рассказали в приюте. Вскоре его вакцинируют, маркируют ушной биркой и чипом. И уже сейчас ищут для него добрых хозяев. По какой причине суровый с виду собакен взобрался на дерево — непонятно. Можно только догадываться, что именно так напугало беднягу и заставило забыть о своей собачьей природе. С другой стороны, пёс мгновенно обрёл популярность в сети, и теперь к нему наверняка выстроилась целая очередь из потенциальных хозяев. По крайней мере, хочется верить, что парень больше не окажется на улице, где порой бывает настолько страшно…
Впрочем, в городских джунглях хотя бы можно встретить неравнодушных прохожих. А вот если ты попал в беду в глухом, почти безлюдном месте… Как это случилось на днях с собакой в Свердловской области. В Сысерти пёс провалился в глубокий канализационный колодец в районе насосной станции. “Заявительница обнаружила собаку практически чудом — зияющий люк совершенно незаметен среди огромных сугробов и находится в таком месте, где мало кому придёт охота пробираться сквозь грязь и талый снег”, — пишут волонтеры “ЗооСпаса”. Спасатели осторожно подошли к колодцу, посмотрели вниз и увидели крупную белую собаку на очень приличной глубине. В свете фонарика она молча стояла в воде и с надеждой смотрела на примчавших к ней спасителей. Собака, по слова волонтёров, оказалась ухоженной и совершенно беззлобной. “Когда мы вытащили её, она убежала не сразу и долго продолжала крутиться рядом, несколько раз чуть было не свалившись в колодец вторично”, — пишут спасатели. На всякий случай они перекрыли опасный люк металлической лестницей и обломками веток. А я хотела бы отдельно поблагодарить добрую женщину, которая не прошла мимо и стала для пёселя шансом на спасение.
Ещё один пёс стал героем публикаций на этой неделе и, к слову, снова в Омске. На этот раз собакен прославился как спасатель, а не спасаемый. Местные издания рассказали о собаке по имени Хан, который живёт в одном из храмов. Минувшей зимой, в морозы, он спас от гибели шестерых щенков! Это случилось во время прогулки. Служительница храма гуляла с Ханом в ближайшем лесу, внезапно он начал выть и “практически плакать”, пишут коллеги. Оказалось, что неподалеку в сугробе лежал мешок с щенками, они были ещё слепые и совершенно беспомощные. Одного из них Хан вытащил и понес “показать” хозяйке. В итоге для малышей оборудовали тёплое жилище рядом с храмом, там их кормили, а Хан стал для щенков “и матерью, и отцом, и защитником, и другом”. “В крупном и грозном с виду псе малыши нашли тепло и поддержку, столь нужные в хрупком возрасте. Тем более в лютые морозы, которые наблюдались зимой в Омске”, — пишут коллеги. Пятерых щенков вскоре разобрали по домам прихожане. “Служители храма оставили себе одного – того, которого Хан заметил первым и вытащил из мешка”, — добавили журналисты. Пишут, что Хан и его спасёныш крепко подружились и с тех пор не отходят друг от друга.
К новостям животной экономики. Ветеринарные услуги в России установили рекорд: в 2025 году владельцы домашних животных потратили на эти цели 59,9 млрд рублей (плюс 20,8% в сравнении с предыдущим годом). Это стало абсолютным историческим максимумом, пишет “Ветеринария и жизнь” со ссылкой на данные Росстата. Но, как говорится, есть нюанс. Дело не в количестве фактически оказанных ветуслуг, а в росте цен. Траты выросли из-за удорожания расходных материалов и лекарств. Особенно подскочили цены на вакцины. Судя по всему, в этом году рост цен на ветуслуги продолжится. Эта новость, кхм, в целом не добрая сама по себе, но в очередной раз демонстрирует, как непросто сегодня существовать тем, кто делает добро — приютам, центрам реабилитации животных и зооволонтерским сообществам. Которые не смотря ни на что продолжают спасать жизни. Стоит подумать об этом, когда вы захотите сделать что-нибудь доброе для этого мира.
Новости звериного правосудия. В Сочи на скамье подсудимых оказалась женщина, которая попыталась вывезти из страны сервала. Причем, чтобы ввести в заблуждение таможенников, она… перекрасила шерсть животного. А также внесла ложные сведения о породе в документах. Таким образом, россиянка пыталась под видом обычной домашней кошки вывезти сервала в Мексику для перепродажи. Кс-кстати, рыночная стоимость хищника составила более 1,3 млн рублей, уточнили в канале Южной транспортной прокуратуры. В ведомстве добавили, что женщину задержали сотрудники таможни в аэропорту Сочи, впоследствии ее судили по уголовной статье “за покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере”. Подсудимая получила штраф. Что теперь с сервалом и кто занялся его отмыванием, не уточняется. Надеемся, хищник сейчас в безопасности, с естественным роскошечным окрасом и под присмотром компетентных органов.
И напоследок — криминальные новости. В Красноярском крае в квартиру местных жителей через окно проникла дикая во всех смыслах косуля. Предварительно разбив окно и, возможно, имея преступный умысел — в квартире после вторжения возник хаос, погром и паника. Впрочем, в местном главке полиции утверждают, что животное просто чего-то испугалось. “Испуганная косуля разбила окно одной из квартир и оказалась внутри жилого помещения. После проникновения в дом косуля начала хаотично перемещаться по комнатам, вызывая тревогу у жильцов”, — говорится в сообщении ГУ МВД по Красноярскому краю. Встревоженные жильцы вызвали участкового, который встревожился не меньше. “На место прибыл участковый уполномоченный полиции, впоследствии для подмоги был вызван охотовед. Совместными усилиями специалисты смогли поймать животное и доставить его в ветеринарную клинику, где ему была оказана необходимая медицинская помощь”, — сообщает полиция. По данным ведомства, сейчас состояние косули стабилизировалось, она находится на временной передержке в специализированном приюте в Ачинске, а после полного восстановления ее выпустят в природную среду обитания. В ведомстве не уточнили, не нуждаются ли теперь во временной передержке хозяева пострадавшей квартиры и в каком психологическом состоянии находятся они. А мы надеемся, что косулю будут судить по соответствующей статье человеческого кодекса — часть первая пункт первый: понять и простить.
Берегите друг друга, котики. Добрых новостей на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
Чрезвычайное приключение произошло на днях в Омске: дворовый пёсель, совсем не маленький и внешне смахивающий на серьезную овчарку, зачем-то взобрался на пятиметровое дерево. И, судя по всему, решил там задержаться. Горожане, которые были, мягко говоря, удивлены, решили, что оставлять пса в таком положении небезопасно. Ни для собакена, ни для, собственно, прохожих. Кто вообще знает, что у него на уме? Может, это такая изощренная засада для охоты на дичь и прочих граждан? Впрочем, вскоре местные жители убедились, что пёс очень напуган, дрожит и спускаться вниз ни за какие коврижки не собирается. Было решено вызвать спасателей. Бригада из местного приюта оперативно приехала на место. “За все время работы у нас бывали разные случаи, мы думали, нас трудно удивить, но… Собака на дереве! Такого мы еще не видели. Заявка была не просто срочная — экстренная! Очевидцы пытались помочь, но песик застрял лапой, всем было ясно — без спецсредств не обойтись”, — пишут на странице муниципального приюта. Чтобы снять пса с верхушки, потребовалось применить снотворное. Затем его привезли в приют, где за ним моментально закрепилось имя — Котопёс. “Малыш Котопёс оказался трусишкой, пока осторожничает, но агрессии не проявляет. Спокойно дал себя осмотреть нашим врачам, повреждений не обнаружено”, — рассказали в приюте. Вскоре его вакцинируют, маркируют ушной биркой и чипом. И уже сейчас ищут для него добрых хозяев. По какой причине суровый с виду собакен взобрался на дерево — непонятно. Можно только догадываться, что именно так напугало беднягу и заставило забыть о своей собачьей природе. С другой стороны, пёс мгновенно обрёл популярность в сети, и теперь к нему наверняка выстроилась целая очередь из потенциальных хозяев. По крайней мере, хочется верить, что парень больше не окажется на улице, где порой бывает настолько страшно…
Впрочем, в городских джунглях хотя бы можно встретить неравнодушных прохожих. А вот если ты попал в беду в глухом, почти безлюдном месте… Как это случилось на днях с собакой в Свердловской области. В Сысерти пёс провалился в глубокий канализационный колодец в районе насосной станции. “Заявительница обнаружила собаку практически чудом — зияющий люк совершенно незаметен среди огромных сугробов и находится в таком месте, где мало кому придёт охота пробираться сквозь грязь и талый снег”, — пишут волонтеры “ЗооСпаса”. Спасатели осторожно подошли к колодцу, посмотрели вниз и увидели крупную белую собаку на очень приличной глубине. В свете фонарика она молча стояла в воде и с надеждой смотрела на примчавших к ней спасителей. Собака, по слова волонтёров, оказалась ухоженной и совершенно беззлобной. “Когда мы вытащили её, она убежала не сразу и долго продолжала крутиться рядом, несколько раз чуть было не свалившись в колодец вторично”, — пишут спасатели. На всякий случай они перекрыли опасный люк металлической лестницей и обломками веток. А я хотела бы отдельно поблагодарить добрую женщину, которая не прошла мимо и стала для пёселя шансом на спасение.
Ещё один пёс стал героем публикаций на этой неделе и, к слову, снова в Омске. На этот раз собакен прославился как спасатель, а не спасаемый. Местные издания рассказали о собаке по имени Хан, который живёт в одном из храмов. Минувшей зимой, в морозы, он спас от гибели шестерых щенков! Это случилось во время прогулки. Служительница храма гуляла с Ханом в ближайшем лесу, внезапно он начал выть и “практически плакать”, пишут коллеги. Оказалось, что неподалеку в сугробе лежал мешок с щенками, они были ещё слепые и совершенно беспомощные. Одного из них Хан вытащил и понес “показать” хозяйке. В итоге для малышей оборудовали тёплое жилище рядом с храмом, там их кормили, а Хан стал для щенков “и матерью, и отцом, и защитником, и другом”. “В крупном и грозном с виду псе малыши нашли тепло и поддержку, столь нужные в хрупком возрасте. Тем более в лютые морозы, которые наблюдались зимой в Омске”, — пишут коллеги. Пятерых щенков вскоре разобрали по домам прихожане. “Служители храма оставили себе одного – того, которого Хан заметил первым и вытащил из мешка”, — добавили журналисты. Пишут, что Хан и его спасёныш крепко подружились и с тех пор не отходят друг от друга.
К новостям животной экономики. Ветеринарные услуги в России установили рекорд: в 2025 году владельцы домашних животных потратили на эти цели 59,9 млрд рублей (плюс 20,8% в сравнении с предыдущим годом). Это стало абсолютным историческим максимумом, пишет “Ветеринария и жизнь” со ссылкой на данные Росстата. Но, как говорится, есть нюанс. Дело не в количестве фактически оказанных ветуслуг, а в росте цен. Траты выросли из-за удорожания расходных материалов и лекарств. Особенно подскочили цены на вакцины. Судя по всему, в этом году рост цен на ветуслуги продолжится. Эта новость, кхм, в целом не добрая сама по себе, но в очередной раз демонстрирует, как непросто сегодня существовать тем, кто делает добро — приютам, центрам реабилитации животных и зооволонтерским сообществам. Которые не смотря ни на что продолжают спасать жизни. Стоит подумать об этом, когда вы захотите сделать что-нибудь доброе для этого мира.
Новости звериного правосудия. В Сочи на скамье подсудимых оказалась женщина, которая попыталась вывезти из страны сервала. Причем, чтобы ввести в заблуждение таможенников, она… перекрасила шерсть животного. А также внесла ложные сведения о породе в документах. Таким образом, россиянка пыталась под видом обычной домашней кошки вывезти сервала в Мексику для перепродажи. Кс-кстати, рыночная стоимость хищника составила более 1,3 млн рублей, уточнили в канале Южной транспортной прокуратуры. В ведомстве добавили, что женщину задержали сотрудники таможни в аэропорту Сочи, впоследствии ее судили по уголовной статье “за покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере”. Подсудимая получила штраф. Что теперь с сервалом и кто занялся его отмыванием, не уточняется. Надеемся, хищник сейчас в безопасности, с естественным роскошечным окрасом и под присмотром компетентных органов.
И напоследок — криминальные новости. В Красноярском крае в квартиру местных жителей через окно проникла дикая во всех смыслах косуля. Предварительно разбив окно и, возможно, имея преступный умысел — в квартире после вторжения возник хаос, погром и паника. Впрочем, в местном главке полиции утверждают, что животное просто чего-то испугалось. “Испуганная косуля разбила окно одной из квартир и оказалась внутри жилого помещения. После проникновения в дом косуля начала хаотично перемещаться по комнатам, вызывая тревогу у жильцов”, — говорится в сообщении ГУ МВД по Красноярскому краю. Встревоженные жильцы вызвали участкового, который встревожился не меньше. “На место прибыл участковый уполномоченный полиции, впоследствии для подмоги был вызван охотовед. Совместными усилиями специалисты смогли поймать животное и доставить его в ветеринарную клинику, где ему была оказана необходимая медицинская помощь”, — сообщает полиция. По данным ведомства, сейчас состояние косули стабилизировалось, она находится на временной передержке в специализированном приюте в Ачинске, а после полного восстановления ее выпустят в природную среду обитания. В ведомстве не уточнили, не нуждаются ли теперь во временной передержке хозяева пострадавшей квартиры и в каком психологическом состоянии находятся они. А мы надеемся, что косулю будут судить по соответствующей статье человеческого кодекса — часть первая пункт первый: понять и простить.
Берегите друг друга, котики. Добрых новостей на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
