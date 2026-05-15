Тридцатиградусная жара и грозы ожидаются в выходные в Свердловской области
Фото: Владимир Задумин
В грядущие выходные в Свердловской области прогнозируются тридцатиградусная гроза и грозы. Также синоптики предупреждают о ветре до 18 метров в секунду.
В субботу, 23 мая, в регионе ночью местами, днём в большинстве районов кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +13...+18 °C, в горах и низинах до +8 °C, а днём +23...+28 °C, на крайнем севере до +18 °C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала ночью +16...+18 °C, преимущественно без осадков; днём +25...+27 °C, кратковременный дождь, гроза. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 24 мая, в Свердловской области местами кратковременный дождь, днём в отдельных районах гроза. Ночью +11...+16 °C, в горах и низинах до +6 °C, и днём +25...+30 °C. Ветер ночью 3-8 м/сек, днём 5-10 м/сек, порывы 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью +14...+16 °C, днём +27...+29 °C. Ветер ночью 3-8 м/сек, днём 5-10 м/сек, порывы 15-18 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
