Соревнования для победивших онкологию детей прошли в Верхней Пышме

– сказала директор фонда «Дети России» Юлия Нутенко. «Этот день мы наполнили самыми яркими, красочными, праздничными моментами, чтобы зарядить позитивом детей и их родителей, укрепить веру в себя и дать возможность проявить способности. Год от года мы слышим, что "Я победитель" – это мероприятие, которое запоминается надолго, даёт детям, достигшим ремиссии, огромный ресурс для больших успехов в будущем. Искренне желаю им побед во всём!»,

Сегодня, 22 мая, в Верхней Пышме прошли третьи соревнования «Я победитель» для детей, прошедших лечение онкологических заболеваний и достигших устойчивой ремиссии, а также для их родных братьев и сестёр.Как сообщили Вечерним ведомостям представители организатора – благотворительного фонда «Дети России», на дружеские состязания приехали 104 ребёнка в возрасте от 7 до 16 лет. Среди них – дети из 24 населённых пунктов Свердловской области, а также «юные герои» из Омска.Среди гостей соревнований были и врачи, которые помогали детям бороться с онкологией.Дети состязались в индивидуальных видах спорта (лёгкая атлетика, плавание, стрельба, шашки и настольный теннис), а также в командных дисциплинах (эстафета и стрельба). Всё было как на «больших» соревнованиях: торжественные церемонии открытия и награждения, собственный гимн и поднятие флага, парад участников и важные напутствия от гостей.Мероприятие для возрастной категории 18+