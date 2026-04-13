Свердловчане стали чаще интересоваться анимацией, монтажом и озвучкой

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области за первый квартал 2026 года почти втрое вырос интерес к услугам по созданию анимации.Как рассказали аналитики из команды «Авито Услуг», спрос на создание анимации в регионе вырос почти в 3 раза по сравнению с тем, что было год назад. Также в 4,5 раза увеличился интерес к монтажу, в 4,3 раза – к подготовке сценария, в 2,5 раза – к озвучке видеороликов.Также вырос спрос на другие виды услуг по созданию визуального контента. Так, например, съёмка документальных фильмов стала востребованнее более чем в 3 раза, съёмка клипов — в 2,7 раза, съёмка на фотоаппарат — в 7 раз, а создание мобильного контента — более чем в 2 раза.Растёт и интерес к специалистам по аудиосопровождению: спрос на такие услуги увеличился почти в 5 раз. Спрос на исполнителей, работающих непосредственно с созданием видео, вырос на 80%, а общий спрос на видеосъёмку — на 9%. Мероприятие для возрастной категории 18+