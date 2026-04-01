В метро Екатеринбурга запустят «литературный» поезд с вагонами о Бажове и Крапивине
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге к проведению Всероссийского библиотечного конгресса запустят тематический поезд метро «Книжный экспресс». Как сообщили в администрации города, состав будет включать четыре вагона, каждый из которых посвятят отдельной эпохе и известным писателям.
Первый вагон расскажет о жизни и творчестве Павла Бажова, второй будет посвящён Дмитрию Мамину-Сибиряку, третий Виссариону Белинскому, а четвёртый Владиславу Крапивину.
Сам Всероссийский библиотечный конгресс пройдёт в Екатеринбурге с 18 по 22 мая. Город вновь получил статус «библиотечной столицы России», что, как отметил мэр города Алексей Орлов, связано с высоким уровнем развития библиотечной системы. Ожидается, что участниками события станут около 2 тыс. специалистов из разных регионов страны и зарубежья, включая Индию, КНДР и государства СНГ.
Ранее мы писали, что около 30% книг может быть изъято из библиотечных фондов, так как они были закуплены на средства фонда Сороса. По словам и.о. директора департамента культуры Екатеринбурга Елены Соколовой, в библиотеках сейчас наблюдается дефицит книг, а в бюджете сохраняется дефицит средств для пополнения фондов.
