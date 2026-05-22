Авито открыл для рекламодателей автоматическую выгрузку данных о кампаниях

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Авито Реклама запустила публичный API — инструмент, с помощью которого рекламодатели смогут автоматически передавать данные о кампаниях во внешние системы аналитики. Об этом сообщили в Авито.Главное изменение для бизнеса — данные больше не нужно вручную выгружать из рекламного кабинета. Через API компании смогут настроить передачу информации о кампаниях и синхронизировать основные рекламные метрики с сервисами сквозной аналитики.В Авито поясняют, что новый инструмент должен сократить время на сбор и обработку статистики, а также упростить контроль за эффективностью рекламы. Это особенно важно для компаний, которые ведут сразу несколько кампаний или собирают данные из разных рекламных каналов в единой системе.Публичный API рассчитан не только на крупных рекламодателей. В компании отмечают, что им смогут пользоваться бренды, запускающие перформанс-рекламу, а также агрегаторы рекламных площадок.Отмечается, при передаче данных по API расходуется внутренний баланс баллов аккаунта, а доступ в настройках личного кабинета.В Авито сообщили, что в ближайшее время функциональность публичного API планируют расширить. Мероприятие для возрастной категории 18+