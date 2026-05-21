Возрастное ограничение 18+
Суд в десять раз увеличил сумму моральной компенсации, присужденную в 1998 году
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга в десять раз увеличил сумму моральной компенсации, которую ещё в 1998 году взыскивали с мужчины, осуждённого за смерть девушки, в пользу её матери.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, мужчина был признан виновным в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть девушки, и приговорён к лишению свободы. В качестве моральной компенсации он был обязан выплатить матери, погибшей 100 тысяч рублей, но с тех пор женщина получила чуть меньше тысячи. Остальные 99 с лишним тысяч оставались непогашенными более 27 лет.
Только в конце 2025 года женщина обратилась в суд с заявлением об индексации, и осуждённый передал её 400 тысяч рублей, а затем ещё 100 тысяч рублей, попытавшись учесть инфляцию. Мать погибшей девушки отозвала заявление, но в 2026 году передумала и вновь обратилась в суд с просьбой проиндексировать присуждённую сумму – за весь период с 1998 года по ноябрь 2025 года. Суд постановил взыскать с мужчины 1 081 891,49 рубля.
Мужчина обжаловал решения, обвиняя заявительницу в том, что она злоупотребляет правом. По его мнению, если он получил от женщины расписку об отсутствии претензий, то она не может просить проиндексировать моральную компенсацию.
Свердловский областной суд со своей стороны отметил, что расписка об отсутствии претензий по моральному вреду не препятствует обращению с требованием об индексации. Она не является мерой ответственности и направлена на защиту взыскателя от обесценивания денежных сумм.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, мужчина был признан виновным в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть девушки, и приговорён к лишению свободы. В качестве моральной компенсации он был обязан выплатить матери, погибшей 100 тысяч рублей, но с тех пор женщина получила чуть меньше тысячи. Остальные 99 с лишним тысяч оставались непогашенными более 27 лет.
Только в конце 2025 года женщина обратилась в суд с заявлением об индексации, и осуждённый передал её 400 тысяч рублей, а затем ещё 100 тысяч рублей, попытавшись учесть инфляцию. Мать погибшей девушки отозвала заявление, но в 2026 году передумала и вновь обратилась в суд с просьбой проиндексировать присуждённую сумму – за весь период с 1998 года по ноябрь 2025 года. Суд постановил взыскать с мужчины 1 081 891,49 рубля.
«При расчёте суд учёл незначительные удержания, которые всё же производились в 1999–2000 годах, а также добровольные выплаты должника в 2025 году»,
– отметили в суде.
Мужчина обжаловал решения, обвиняя заявительницу в том, что она злоупотребляет правом. По его мнению, если он получил от женщины расписку об отсутствии претензий, то она не может просить проиндексировать моральную компенсацию.
Свердловский областной суд со своей стороны отметил, что расписка об отсутствии претензий по моральному вреду не препятствует обращению с требованием об индексации. Она не является мерой ответственности и направлена на защиту взыскателя от обесценивания денежных сумм.
«Таким образом, спустя 27 лет мать погибшей девушки добилась не только основного долга, но и компенсации его обесценивания. Общая сумма выплат с учётом уже переданных должником 500 тысяч рублей превысила 1,5 млн рублей»,
– сообщили в пресс-службе.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге собственника квартиры под аренду обязали избавиться от тараканов в жилище
27 мая 2026
27 мая 2026