Суд в десять раз увеличил сумму моральной компенсации, присужденную в 1998 году

14.14 Четверг, 28 мая 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга в десять раз увеличил сумму моральной компенсации, которую ещё в 1998 году взыскивали с мужчины, осуждённого за смерть девушки, в пользу её матери.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, мужчина был признан виновным в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть девушки, и приговорён к лишению свободы. В качестве моральной компенсации он был обязан выплатить матери, погибшей 100 тысяч рублей, но с тех пор женщина получила чуть меньше тысячи. Остальные 99 с лишним тысяч оставались непогашенными более 27 лет.

Только в конце 2025 года женщина обратилась в суд с заявлением об индексации, и осуждённый передал её 400 тысяч рублей, а затем ещё 100 тысяч рублей, попытавшись учесть инфляцию. Мать погибшей девушки отозвала заявление, но в 2026 году передумала и вновь обратилась в суд с просьбой проиндексировать присуждённую сумму – за весь период с 1998 года по ноябрь 2025 года. Суд постановил взыскать с мужчины 1 081 891,49 рубля.

«При расчёте суд учёл незначительные удержания, которые всё же производились в 1999–2000 годах, а также добровольные выплаты должника в 2025 году»,

– отметили в суде.


Мужчина обжаловал решения, обвиняя заявительницу в том, что она злоупотребляет правом. По его мнению, если он получил от женщины расписку об отсутствии претензий, то она не может просить проиндексировать моральную компенсацию.

Свердловский областной суд со своей стороны отметил, что расписка об отсутствии претензий по моральному вреду не препятствует обращению с требованием об индексации. Она не является мерой ответственности и направлена на защиту взыскателя от обесценивания денежных сумм.

«Таким образом, спустя 27 лет мать погибшей девушки добилась не только основного долга, но и компенсации его обесценивания. Общая сумма выплат с учётом уже переданных должником 500 тысяч рублей превысила 1,5 млн рублей»,

– сообщили в пресс-службе.



Юлия Медведева © Вечерние ведомости
