Новая экскурсия по Екатеринбургу посвящена его небоскрёбам
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Екатеринбург, помимо прочих прозвищ, стали всё чаще называть уральской столицей небоскрёбов. Почему здесь так разрослось высотное строительство и хорошо ли это, можно будет узнать на новой авторской экскурсии.
Премьера экскурсии под названием «Небоскрёбы. Почему Екатеринбург так хочет быть ближе к облакам?» состоится в последний день весны. Участники отправятся на прогулку по объектам, которые считаются уральскими небоскрёбами, но не обязательно являются таковыми. В ходе экскурсии организаторы обещают выяснить множество неожиданных фактов. Например, участники узнают, какими были первые русские небоскребы. Им также расскажут, как архитектура зданий способна защищать от бандитских пуль. А отдельной темой станут городские легенды о «Призме», о Белом доме и о гостинице «Исеть». Особым героем экскурсии станет небоскрёб «Высоцкий».
Закончится прогулка на 51-м этаже, в ресторане с шикарными видами на город. В стоимость экскурсии уже включено чаепитие на высоте. За чашкой чая гости обсудят главный вопрос: откуда в нас берется эта врожденная тяга к высоте.
Первая экскурсия про небоскрёбы начнётся 31 мая в 11.00. Подробности — по ссылке. Мероприятие для возрастной категории 18+
