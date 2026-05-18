На станции Серов-Заводской выявлен опасный дефект

18.20 Пятница, 22 мая 2026
Фото: Уральская транспортная прокуратура
В марте текущего года на станции Серов-Заводской произошёл сход локомотива и пассажирского вагона. В связи с этим Серовская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Сход локомотива и вагона пригородного поезда №6968, следующего из Ивделя в Серов, случился 24 марта. Организованная в связи с этим проверка установила причину происшествия: ненадлежащее состояние железнодорожного пути. Выяснилось, что фактический радиус кривой не соответствовал условиям безопасного прохождения тепловозом. Именно это несоответствие и привело к сходу подвижного состава.

По данному факту прокурор внес представление начальнику Свердловской дирекции инфраструктуры. Результатом рассмотрения представления стала дисциплинарная ответственность четырёх виновных должностных лиц. После этого на аварийном участке проведены ремонтные работы.

В настоящее время путь приведён в полное нормативное состояние. Однако на этом меры прокурорского реагирования не закончились. По инициативе прокурора ответственные должностные лица дистанции пути также привлечены к административной ответственности. Им назначено наказание в виде штрафа. Основанием стала часть 6 статьи 11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Данная норма предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
