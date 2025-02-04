Минобороны обратилось за помощью к губернатору Свердловской области

Учитывая необходимость первоочередного финансирования Министерством обороны Российской Федерации мероприятий, связанных с выполнением специальной военной операции и восстановлению объектов на территории новых регионов, рассмотрение вопроса по ремонту объекта культурного наследия федерального значения «Окружной дом офицеров» (г. Екатеринбург) спланировано с 2026 года.

(оригинальная орфография сохранена)

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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