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Минобороны обратилось за помощью к губернатору Свердловской области
Фото: Вечерние ведомости
Министерство обороны обратилось к Евгению Куйвашеву за помощью в организации ремонта Окружного дома офицеров (ОДО), находящегося в предаварийном состоянии, следует из ответа замминистра обороны РФ Андрея Булыги депутату Госдумы Андрею Альшевских.
Несмотря на решение арбитражного суда Свердловской области, Минобороны (являющееся учредителем ФГБУ ОДО) не планирует в текущем году выделять средства на разрушающийся памятник архитектуры. Объясняют это в военном ведомстве так:
Минобороны также истребовало средства в рамках госпрограммы «Развитие культуры» из федерального бюджета и предложило реализовать мероприятия по сохранению ОКН через ответственного исполнителя — Министерство культуры РФ.
Напомним, бюджет самого ФГБУ ОДО не позволяет выполнить работы по реставрации здания ОДО в соответствии с требованиями законодательства об объектах культурного наследия (по оценкам опрошенных Вечерними ведомостями экспертов, на это потребуется более 2 миллиардов рублей). Однако, по нашей информации, на днях новому начальнику Дома офицеров Дмитрию Гурьеву вручили предостережение об ответственности в рамках 315 статьи УК за неисполнение решения суда.
Несмотря на решение арбитражного суда Свердловской области, Минобороны (являющееся учредителем ФГБУ ОДО) не планирует в текущем году выделять средства на разрушающийся памятник архитектуры. Объясняют это в военном ведомстве так:
Учитывая необходимость первоочередного финансирования Министерством обороны Российской Федерации мероприятий, связанных с выполнением специальной военной операции и восстановлению объектов на территории новых регионов, рассмотрение вопроса по ремонту объекта культурного наследия федерального значения «Окружной дом офицеров» (г. Екатеринбург) спланировано с 2026 года.
(оригинальная орфография сохранена)
Минобороны также истребовало средства в рамках госпрограммы «Развитие культуры» из федерального бюджета и предложило реализовать мероприятия по сохранению ОКН через ответственного исполнителя — Министерство культуры РФ.
Напомним, бюджет самого ФГБУ ОДО не позволяет выполнить работы по реставрации здания ОДО в соответствии с требованиями законодательства об объектах культурного наследия (по оценкам опрошенных Вечерними ведомостями экспертов, на это потребуется более 2 миллиардов рублей). Однако, по нашей информации, на днях новому начальнику Дома офицеров Дмитрию Гурьеву вручили предостережение об ответственности в рамках 315 статьи УК за неисполнение решения суда.
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