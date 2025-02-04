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Минобороны обратилось за помощью к губернатору Свердловской области

13.58 Четверг, 13 февраля 2025
Фото: Вечерние ведомости
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Министерство обороны обратилось к Евгению Куйвашеву за помощью в организации ремонта Окружного дома офицеров (ОДО), находящегося в предаварийном состоянии, следует из ответа замминистра обороны РФ Андрея Булыги депутату Госдумы Андрею Альшевских.

Несмотря на решение арбитражного суда Свердловской области, Минобороны (являющееся учредителем ФГБУ ОДО) не планирует в текущем году выделять средства на разрушающийся памятник архитектуры. Объясняют это в военном ведомстве так:

Учитывая необходимость первоочередного финансирования Министерством обороны Российской Федерации мероприятий, связанных с выполнением специальной военной операции и восстановлению объектов на территории новых регионов, рассмотрение вопроса по ремонту объекта культурного наследия федерального значения «Окружной дом офицеров» (г. Екатеринбург) спланировано с 2026 года.

(оригинальная орфография сохранена)


Минобороны также истребовало средства в рамках госпрограммы «Развитие культуры» из федерального бюджета и предложило реализовать мероприятия по сохранению ОКН через ответственного исполнителя — Министерство культуры РФ.

Напомним, бюджет самого ФГБУ ОДО не позволяет выполнить работы по реставрации здания ОДО в соответствии с требованиями законодательства об объектах культурного наследия (по оценкам опрошенных Вечерними ведомостями экспертов, на это потребуется более 2 миллиардов рублей). Однако, по нашей информации, на днях новому начальнику Дома офицеров Дмитрию Гурьеву вручили предостережение об ответственности в рамках 315 статьи УК за неисполнение решения суда.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:28 Глава СК заинтересовался школой в Нижнем Тагиле, где пнули семиклассницу
13:58 Минобороны обратилось за помощью к губернатору Свердловской области
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11:49 Рэпер Big Russian Boss создаст видео для Авито Авто
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10:40 Фургон с нелегалами задержали под Екатеринбургом
10:02 Часть жильцов в екатеринбургском доме оставались без холодной воды из-за нежелания соседей пускать сантехников
09:28 На трассе Пермь – Екатеринбург столкнулись три грузовика
21:41 Почти 800 ДТП случилось на дорогах Свердловской области на прошлой неделе
21:18 Похитителей корейских иномарок судят в Екатеринбурге
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