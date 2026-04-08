Новые предохранители установили на энергоблоке №4 Белоярской АЭС
Фото: Белоярская АЭС
На энергоблоке №4 Белоярской АЭС в рамках планового ремонта в системе защиты испарительных модулей парогенераторов установили новые предохранители – импульсно-предохранительные устройства (ИПУ) российского производства.
Как объяснили Вечерним ведомостям в пресс-службе атомной станции, модули парогенератора – важное оборудование. Каждую секунду из модуля выходит 292 килограмма пара под давлением 13,7 МПа, что в 135 раз больше давления стандартной земной атмосферы.
ИПУ для испарительных модулей разработал и изготовил по заказу Белоярской АЭС Чеховский завод энергетического машиностроения. По словам начальника реакторного цеха № 3 Белоярской АЭС Сергея Белина, новые предохранители лучше старых.
«Раньше вся конструкция ИПУ находилась под давлением, и, чтобы клапан сработал, требовалось сбросить давление пара внутри конструкции. Новые устройства действуют по референтным, проверенным принципам. Сейчас конструкция имеет более надёжное, вертикальное исполнение, а не горизонтальное, которое создавало условия для неплотности при закрытии ИПУ»,
– пояснил Сергей Белин.
Третьему энергоблоку Белоярской АЭС исполнилось 46 лет
08 апреля 2026
08 апреля 2026
К 7 годам колонии приговорили жительницу Артёмовского за невозвращённые подругам долги
13 апреля 2026
13 апреля 2026