Возрастное ограничение 18+

Новые предохранители установили на энергоблоке №4 Белоярской АЭС

13.35 Четверг, 16 апреля 2026
Фото: Белоярская АЭС
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
На энергоблоке №4 Белоярской АЭС в рамках планового ремонта в системе защиты испарительных модулей парогенераторов установили новые предохранители – импульсно-предохранительные устройства (ИПУ) российского производства.

Как объяснили Вечерним ведомостям в пресс-службе атомной станции, модули парогенератора – важное оборудование. Каждую секунду из модуля выходит 292 килограмма пара под давлением 13,7 МПа, что в 135 раз больше давления стандартной земной атмосферы.

ИПУ для испарительных модулей разработал и изготовил по заказу Белоярской АЭС Чеховский завод энергетического машиностроения. По словам начальника реакторного цеха № 3 Белоярской АЭС Сергея Белина, новые предохранители лучше старых.

«Раньше вся конструкция ИПУ находилась под давлением, и, чтобы клапан сработал, требовалось сбросить давление пара внутри конструкции. Новые устройства действуют по референтным, проверенным принципам. Сейчас конструкция имеет более надёжное, вертикальное исполнение, а не горизонтальное, которое создавало условия для неплотности при закрытии ИПУ»,

– пояснил Сергей Белин.


Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Третьему энергоблоку Белоярской АЭС исполнилось 46 лет
08 апреля 2026
Екатеринбургские таможенники изъяли почти шесть тонн автозапчастей на продажу
09 апреля 2026
К 7 годам колонии приговорили жительницу Артёмовского за невозвращённые подругам долги
13 апреля 2026
Жителям Свердловской области советуют заранее проверить загранпаспорта перед отпуском
11 апреля 2026

Оставить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Общественника из Красноуфимска оштрафовали по статье о неуважении к власти из-за пересланного видео

Лингвистическая экспертиза пришла к выводу, что Андрей Баженов выражается в недопустимой форме
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:33 Лесные пожары вновь регистрируются в Свердловской области
14:06 В Алапаевске мальчик перебегал дорогу и попал под машину
13:35 Новые предохранители установили на энергоблоке №4 Белоярской АЭС
12:48 Ещё один человек утонул на Шарташе в Екатеринбурге
12:29 Донор костного мозга улетел из Казахстана в Екатеринбург ради помощи ребёнку
11:35 В Екатеринбурге появился аудиогид по уличному искусству
10:22 В Краснотурьинске будут судить виновника смертельного ДТП на подъезде к городу
09:53 В Нижнем Тагиле прокуратура заставила предпринимателя отключить загрязнявшие воздух печи
09:18 Свердловский облсуд разрешил судить судью за нарушение ПДД
21:40 Автостоянку у ДК Лаврова в Екатеринбурге оборудуют передовой техникой
21:05 День рождения Шекспира отметят в Екатеринбурге увлекательной лекцией
20:31 Поджигателя из Невьянска не отпустили на принудительные работы
20:10 На уральских железнодорожных мостах выявлены массовые дефекты
19:40 В Верхней Пышме заключили под стражу группу любителей «халявного» золота
19:20 Выходные на экскурсиях приглашает провести известный екатеринбургский историк
17:10 Сильный ветер обещают синоптики в Свердловской области
16:20 В Кировграде к концу лета планируют завершить благоустройство парка культуры и отдыха
16:17 После нападения на подростка в Полевском возбудили уголовное дело
16:16 Половина уральцев тратится на хобби и увлечения
16:05 В Екатеринбурге второй день ищут 11-летнего мальчика
14:50 Свердловчане стали чаще интересоваться анимацией, монтажом и озвучкой
14:48 Реагирование на возможную атаку БПЛА объявили в Свердловской области
14:37 Дело обвиняемого в избиении подростка на Уктусе передали в суд
13:53 Kia Rio и LADA Vesta вошли в число самых популярных авто с пробегом на Урале
13:09 Больше часа свердловские полицейские гонялись за лихачом из Серовского района
12:22 Железнодорожника из Кушвы подозревают в хищении запчастей для грузовых вагонов
Все новости Свердловской области
Все новости России и мира
14:33 Лесные пожары вновь регистрируются в Свердловской области
14:06 В Алапаевске мальчик перебегал дорогу и попал под машину
13:35 Новые предохранители установили на энергоблоке №4 Белоярской АЭС
12:48 Ещё один человек утонул на Шарташе в Екатеринбурге
12:29 Донор костного мозга улетел из Казахстана в Екатеринбург ради помощи ребёнку
11:35 В Екатеринбурге появился аудиогид по уличному искусству
10:22 В Краснотурьинске будут судить виновника смертельного ДТП на подъезде к городу
09:53 В Нижнем Тагиле прокуратура заставила предпринимателя отключить загрязнявшие воздух печи
09:18 Свердловский облсуд разрешил судить судью за нарушение ПДД
21:40 Автостоянку у ДК Лаврова в Екатеринбурге оборудуют передовой техникой
21:05 День рождения Шекспира отметят в Екатеринбурге увлекательной лекцией
20:31 Поджигателя из Невьянска не отпустили на принудительные работы
20:10 На уральских железнодорожных мостах выявлены массовые дефекты
19:40 В Верхней Пышме заключили под стражу группу любителей «халявного» золота
19:20 Выходные на экскурсиях приглашает провести известный екатеринбургский историк
17:10 Сильный ветер обещают синоптики в Свердловской области
16:20 В Кировграде к концу лета планируют завершить благоустройство парка культуры и отдыха
16:17 После нападения на подростка в Полевском возбудили уголовное дело
16:16 Половина уральцев тратится на хобби и увлечения
16:05 В Екатеринбурге второй день ищут 11-летнего мальчика
14:50 Свердловчане стали чаще интересоваться анимацией, монтажом и озвучкой
14:48 Реагирование на возможную атаку БПЛА объявили в Свердловской области
14:37 Дело обвиняемого в избиении подростка на Уктусе передали в суд
13:53 Kia Rio и LADA Vesta вошли в число самых популярных авто с пробегом на Урале
13:09 Больше часа свердловские полицейские гонялись за лихачом из Серовского района
12:22 Железнодорожника из Кушвы подозревают в хищении запчастей для грузовых вагонов
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK