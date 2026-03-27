Таксисты стали отказываться от поездок в Кольцово из-за сокращения зоны ожидания
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Таксисты стали отказываться ездить в Кольцово из-за новых правил. Теперь, чтобы встать в виртуальную очередь за заказом из аэропорта, нужно остановиться за пределами парковки.
Как объяснил Е1.ru один из таксистов, после высадки пассажира в аэропорту, ему нужно встать в определённую зону, чтобы получить заказ «из Кольцово» и поехать обратно в город. Проблема в том, что для этого приходится покидать стоянку у аэропорта, но дважды за час заехать на неё нельзя.
Водители говорят, что раньше зона ожидания была больше, и можно было получить заказ, не покидая парковку. Теперь таксистам приходится возвращаться в город «пустыми» или целый час ждать нового заказа.
Сообщается, что в поддержке Яндекс.Go назвали сокращение зоны ожидания техническим сбоем и пообещали всё вернуть.
