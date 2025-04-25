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В Свердловской области ограничен проезд к 19 населённым пунктам из-за паводка

12.55 Суббота, 3 мая 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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В Свердловской области, по данным МЧС России по Свердловской области, затоплены 23 приусадебных участка, семь низководных мостов, а ещё один мост временно разобран. В результате ограничено транспортное сообщение с 19 населёнными пунктами.

В числе населённых пунктов, оказавшихся отрезанными от автомобильных дорог, — деревни Заречная, Заселина, Красный Бор, Боровикова, Решетникова, Сагай, Шадринка, Овчинникова, Городище, Красный Яр, Лукина, Жирякова, Черемнова, Барбашина, Макуй, а также сёла Яр, Куминовское, Кумарьинское и Чернышово.

Накануне в посёлке Ёлкино под Лесным полностью перекрыли движение по мосту через реку Тура. Как сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области, уровень воды в реке поднялся до опасных отметок.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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12:01 СМИ сообщают о смерти выпавшего из окна мальчика в Екатеринбурге
11:20 Три человека погибли в жутком ДТП на трассе под Каменским-Уральским
10:22 Три 14-летние девочки пропали в Екатеринбурге
21:24 Жительница Верхней Пышмы попала под штраф за своего несовершеннолетнего лихача
20:28 Заказавшую мужа екатеринбурженку отправили в СИЗО
20:00 За предпраздничные сутки в Свердловской области ликвидировано 14 пожаров
19:42 Фазиль Искандер станет героем лекции в Ельцин-центре
19:25 Более 120 ДТП зафиксировано за сутки на дорогах Свердловской области
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