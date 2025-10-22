Возрастное ограничение 18+
Небольшой дождь и мокрый снег ожидаются в выходные в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В выходные в Свердловской области местами ожидаются небольшой дождь и мокрый снег. Также синоптики предупреждают о порывистом ветре.
В субботу, 25 октября, в регионе местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью -4...+1°C, днём +3...+8°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью -1...+1°C, днём +4...+6°C. Ветер 3-8 м/сек.
В воскресенье, 26 октября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -4...+1°C, днём +6...+11°C. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью -2...0°C, днём +7...+9°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
