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К резиденции свердловского губернатора с пикетом вышла жительница Верхней Боёвки
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
В Екатеринбурге у резиденции свердловского губернатора вновь проходит одиночный пикет против строительства мусорного полигона на землях сельскохозяйственного назначения в Сысертском районе.
Сегодня с плакатом стоит жительница посёлка Верхняя Боёвка Наталья Зубарева. Она заявила, что «ждёт ответа от губернатора» по вопросу строительства мусорного полигона на юге Сысертского района. Ранее из этого посёлка выходили в пикет молодой человек и 84-летняя пенсионерка. Они также призывали главу региона к ответу.
Верхняя Боёвка – один из наиболее близко расположенных к выбранному месту размещения полигона населённых пунктов, она находится всего в трёх километрах от него.
Сегодня с плакатом стоит жительница посёлка Верхняя Боёвка Наталья Зубарева. Она заявила, что «ждёт ответа от губернатора» по вопросу строительства мусорного полигона на юге Сысертского района. Ранее из этого посёлка выходили в пикет молодой человек и 84-летняя пенсионерка. Они также призывали главу региона к ответу.
Верхняя Боёвка – один из наиболее близко расположенных к выбранному месту размещения полигона населённых пунктов, она находится всего в трёх километрах от него.
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