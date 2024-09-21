В Челябинской области погиб рыбак из Екатеринбурга: спасатели продолжают поиски

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Трагедия произошла на Аргазинском водохранилище в Аргаяшском районе, где двое жителей Екатеринбурга отправились на рыбалку. Как сообщает телеграм-канал «Поисково-спасательная служба Челябинской области», один из мужчин 1986 года рождения утонул, выпав за борт надувной лодки.Инцидент случился на значительном удалении от берега. Несмотря на наличие в лодке спасательных жилетов, мужчины не надели их вовремя. Когда один из рыбаков оказался в воде, его товарищ без колебаний бросился на помощь, но сил поднять уходившего на дно мужчину у него не хватило.К счастью, поблизости находилась другая лодка с рыбаками, которые успели вытащить второго пострадавшего, схватив его за капюшон. Уже на берегу очевидцы вызвали экстренные службы.В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства происшествия, а спасатели Кыштымского отряда продолжают поиски утонувшего мужчины.