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В Челябинской области погиб рыбак из Екатеринбурга: спасатели продолжают поиски
Фото: телеграм-канал «Поисково-спасательная служба Челябинской области»
Трагедия произошла на Аргазинском водохранилище в Аргаяшском районе, где двое жителей Екатеринбурга отправились на рыбалку. Как сообщает телеграм-канал «Поисково-спасательная служба Челябинской области», один из мужчин 1986 года рождения утонул, выпав за борт надувной лодки.
Инцидент случился на значительном удалении от берега. Несмотря на наличие в лодке спасательных жилетов, мужчины не надели их вовремя. Когда один из рыбаков оказался в воде, его товарищ без колебаний бросился на помощь, но сил поднять уходившего на дно мужчину у него не хватило.
К счастью, поблизости находилась другая лодка с рыбаками, которые успели вытащить второго пострадавшего, схватив его за капюшон. Уже на берегу очевидцы вызвали экстренные службы.
В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства происшествия, а спасатели Кыштымского отряда продолжают поиски утонувшего мужчины.
Инцидент случился на значительном удалении от берега. Несмотря на наличие в лодке спасательных жилетов, мужчины не надели их вовремя. Когда один из рыбаков оказался в воде, его товарищ без колебаний бросился на помощь, но сил поднять уходившего на дно мужчину у него не хватило.
К счастью, поблизости находилась другая лодка с рыбаками, которые успели вытащить второго пострадавшего, схватив его за капюшон. Уже на берегу очевидцы вызвали экстренные службы.
В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства происшествия, а спасатели Кыштымского отряда продолжают поиски утонувшего мужчины.
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