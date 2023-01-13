Возрастное ограничение 18+
За выход в пацифистские пикеты на главную площадь Екатеринбурга в декабре 2022 года оштрафовали четырёх человек
Общество
В декабре четыре жителя Екатеринбурга были задержаны на площади 1905 года за одиночные пикеты у памятника Ленину. Всех их доставляли в отдел полиции №9 Верх-Исетского района, и всем Верх-Исетский суд в итоге назначил административные наказания по статье о дискредитации использования российской армии.
1 декабря Станислав Манион вышел в пикет с плакатом, осуждающим внешнюю политику руководства России и ужесточение репрессивного законодательства внутри страны. 22 декабря судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Лада Никитина назначила ему штраф в размере 50 тысяч рублей – максимальное наказание по вменённой ему части 1 статьи 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях»).
2 декабря к памятнику Ленину вышел Дмитрий Близнюк. На плакате, выкрашенном в цвета российского флага, Близнюк написал своё мнение по поводу внешней политики. 20 декабря та же судья Лада Никитина назначила ему штраф в размере 50 тысяч рублей.
9 декабря на площади 1905 года был задержан Сергей Герасимчук. Надпись из двух слов на его плакате была, пожалуй, самым популярным пацифистским лозунгом в 2022 году. В отделе полиции №9 помимо составления протокола по статье 20.3.3 КоАП ему предстояла беседа по поводу «телефонного терроризма» – неизвестные позвонили в дежурную часть отдела после его доставления и потребовали выпустить молодого человека, угрожая тяжёлыми последствиями. Полицейские посчитали, что сам Герасимчук сам может быть причастен к этому, однако доказать связи не удалось и его отпустили. Правда, вручив в довесок повестку из военкомата. Дело Герасимчука рассматривал Николай Коблов, который назначил молодому человеку минимальное наказание по статье 20.3.3 КоАП – штраф 30 тысяч рублей.
О ещё одном случае стало известно только в конце декабря. Задержание 31-летнего Виталия Малюгова не попадало в объективы СМИ. В пресс-службе Верх-Исетского районного суда «Вечерним ведомостям» рассказали, что на плакате у Малюгова были написаны такие же слова как у Сергея Герасимчука, а судья Лада Никитина назначила ему штраф 45 тысяч рублей. В пикет Малюгов выходил 8 декабря.
Виталий Малюгов рассказал «Вечерним ведомостям», что покинул Россию ещё до заседания суда, и о решении узнал от нашего корреспондента.
«Теперь пусть взыскивают» – сказал мужчина, уточнив, что за юридической помощью в правозащитные организации не обращался, поскольку не видит в этом смысла. Виталий Малюгов предоставил veved.ru видео своего задержания.
1 декабря Станислав Манион вышел в пикет с плакатом, осуждающим внешнюю политику руководства России и ужесточение репрессивного законодательства внутри страны. 22 декабря судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Лада Никитина назначила ему штраф в размере 50 тысяч рублей – максимальное наказание по вменённой ему части 1 статьи 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях»).
2 декабря к памятнику Ленину вышел Дмитрий Близнюк. На плакате, выкрашенном в цвета российского флага, Близнюк написал своё мнение по поводу внешней политики. 20 декабря та же судья Лада Никитина назначила ему штраф в размере 50 тысяч рублей.
9 декабря на площади 1905 года был задержан Сергей Герасимчук. Надпись из двух слов на его плакате была, пожалуй, самым популярным пацифистским лозунгом в 2022 году. В отделе полиции №9 помимо составления протокола по статье 20.3.3 КоАП ему предстояла беседа по поводу «телефонного терроризма» – неизвестные позвонили в дежурную часть отдела после его доставления и потребовали выпустить молодого человека, угрожая тяжёлыми последствиями. Полицейские посчитали, что сам Герасимчук сам может быть причастен к этому, однако доказать связи не удалось и его отпустили. Правда, вручив в довесок повестку из военкомата. Дело Герасимчука рассматривал Николай Коблов, который назначил молодому человеку минимальное наказание по статье 20.3.3 КоАП – штраф 30 тысяч рублей.
О ещё одном случае стало известно только в конце декабря. Задержание 31-летнего Виталия Малюгова не попадало в объективы СМИ. В пресс-службе Верх-Исетского районного суда «Вечерним ведомостям» рассказали, что на плакате у Малюгова были написаны такие же слова как у Сергея Герасимчука, а судья Лада Никитина назначила ему штраф 45 тысяч рублей. В пикет Малюгов выходил 8 декабря.
Виталий Малюгов рассказал «Вечерним ведомостям», что покинул Россию ещё до заседания суда, и о решении узнал от нашего корреспондента.
«Теперь пусть взыскивают» – сказал мужчина, уточнив, что за юридической помощью в правозащитные организации не обращался, поскольку не видит в этом смысла. Виталий Малюгов предоставил veved.ru видео своего задержания.
Видео задержания Виталия Малюгова
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».