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На директора музея истории Екатеринбурга составили протокол по статье о дискредитации армии
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня нового директора музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева доставили в полицию. Об этом он сам сообщил изданию It's My City.
По данным источника It's My City, на Пушкарева составили протокол по статье о дискредитации использования ВС РФ. Поводом для этого стал пост в социальных сетях.
Напомним, что на этой неделе Евгений Пригожин направлял обращение к мэру Екатеринбурга с просьбой уволить Пушкарева с поста директора музея истории. По мнению Пригожина, Игорь Пушкарев якобы связан со спецслужбами Британии и США, а во время работы журналистом он якобы публиковал фейки о «ЧВК Вагнер».
По данным источника It's My City, на Пушкарева составили протокол по статье о дискредитации использования ВС РФ. Поводом для этого стал пост в социальных сетях.
Напомним, что на этой неделе Евгений Пригожин направлял обращение к мэру Екатеринбурга с просьбой уволить Пушкарева с поста директора музея истории. По мнению Пригожина, Игорь Пушкарев якобы связан со спецслужбами Британии и США, а во время работы журналистом он якобы публиковал фейки о «ЧВК Вагнер».
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