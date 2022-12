На директора музея истории Екатеринбурга составили протокол по статье о дискредитации армии

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня нового директора музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева доставили в полицию. Об этом он сам сообщил изданию It's My City.По данным источника It's My City, на Пушкарева составили протокол по статье о дискредитации использования ВС РФ. Поводом для этого стал пост в социальных сетях.Напомним, что на этой неделе Евгений Пригожин направлял обращение к мэру Екатеринбурга с просьбой уволить Пушкарева с поста директора музея истории. По мнению Пригожина, Игорь Пушкарев якобы связан со спецслужбами Британии и США, а во время работы журналистом он якобы публиковал фейки о «ЧВК Вагнер».