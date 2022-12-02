Оставшейся без отца дочери екатеринбургского активиста необходима помощь

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Накануне в екатеринбургской горбольнице №20 на 67 году жизни умер активист Александр Милев.Александр был не чужим человеком и для нашей редакции – часто он присылал нам фотографии и видео, если становился очевидцем каких-то событий.Александра Милева госпитализировали 22 ноября – после того как на приёме в стоматологии у него началось кровотечение. Анализы крови показали крайне низкий уровень тромбоцитов.В ГКБ №20 он провёл ровно две недели, всё это время состояние Александра только ухудшалось, не прекращались кровотечения. Накануне его перевели в реанимацию, и в этот же день он умер.У Александра осталась дочь, месяц назад ей исполнилось 18 лет. Он воспитывал её один – жена умерла 7 лет назад. Больше родных у него в России нет, отец и брат живут в украинском Николаеве. 24 февраля 2022 года отцу Александра исполнилось 92 года. В этот же день в Екатеринбурге Александр вышел в одиночный пацифистский пикет, за что был задержан и арестован на 9 суток.Александр был пенсионером, но для оплаты ипотеки и обучения дочери в свои 66 лет подрабатывал ремонтом квартир.Редакция «Вечерних ведомостей» связалась с его дочкой и пожилой мамой его покойной жены, и нам стало известно, что для организации похорон они заняли деньги. Кроме того, у Александра накопились долги по ипотеке и коммунальным платежам, с которыми сейчас придётся справляться 18-летней дочери. В Екатеринбурге она осталась одна – бабушка по материнской линии живёт в городе в 120 км от областного центра.Если вы хотите помочь, можно перевести средства на карту дочери Александра Милева 2200 2905 3061 2275 (банк «Открытие», привязана к номеру телефона +79126569300, Мария Милева).