Суд в Екатеринбурга не нашёл ничего незаконного в действиях полицейских, побивших дубинкой мирного безоружного горожанина

21.30 Вторник, 15 ноября 2022
Общество
Фото: скрин с полицейского регистратора


Сегодня в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга завершилось рассмотрение дела по административному иску екатеринбуржца Александра Сизова к городскому УМВД и подполковнику Антону Трошину, который руководил разгоном мирного митинга в Екатеринбурге 6 марта 2022 года.

Иск был подан в порядке КАС (Кодекс административного судопроизводства), чтобы признать незаконными действия сотрудников полиции – как самого Трошина, так и неустановленного (истец надеялся установить его личность в ходе суда) полицейского, нанёсшего несколько ударов дубинкой Сизову по спине и ногам. Признание действий силовиков незаконными позволило бы в дальнейшем взыскать с них компенсацию – как минимум за моральный вред.

Напомним, 6 марта 2022 года на площади Труда в Екатеринбурге ожидали массовую пацифистскую акцию. Но людей с плакатами или какой-либо другой наглядной агитацией в тот день пришло немного, а площадь оцепили сотрудники «Грома» – спецназа полиции. В результате даже те, кто желал прийти на протест, разбрелись по городу и смешались с обычными прохожими. Но полицейские на этом остановились и начали вылавливать по центру города группы подозрительных, на их взгляд, прохожих – особенно тех, кто шёл группами. Одну из таких групп посадили на тротуар на проспекте Ленина возле Музея истории ювелирного и камнерезного искусства .

Это видео оказалось в распоряжении «Вечерних ведомостей» и вызвало большой резонанс. Но за кадром того видео осталось применение насилия к 23-летнему Александру Сизову.

Сизов в тот момент проходил мимо и решил снять как полицейские посадили людей на корточки на телефон. Однако подполковнику Антону Трошину, на тот момент несколько дней как переведённому с должности начальника ОИАЗ городского УМВД в главное управление на должность начальника отдела организации применения административного законодательства, по какой-то причине не понравилось, что действия полицейских снимают на видео.

Трошин подошёл к Сизову со словами «давайте, давайте, давайте убирайте [телефон]». После вопроса Сизова «Почему?», Трошин ответил «А то сейчас туда присядете». Спустя буквально секунду Трошин схватил Сизова за руку, после чего подбежавшие к нему полицейские в амуниции нанесли Сизову несколько ударов дубинкой. Это тоже попало на видео.



В итоге Сизова задержали и доставили в ОП №7, оставив там на ночь. На следующий день Октябрьский районный суд посадил Сизова на 10 суток по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции), а впоследствии ещё и оштрафовал на 15 тысяч рублей по статье 20.2 КоАП (нарушение правил участия в публичном мероприятии).

Иск, который рассматривался сегодня, должны были рассмотреть ещё летом – Сизов подал заявление 2 июня, но тогда судья Верх-Исетского суда Лада Никитина отказалась рассматривать это дело по существу, прекратив производство. В качестве обоснования в своём постановлении от 29 июля судья указала, что вопрос должен рассматриваться не в порядке КАС, а в уголовно-правовой плоскости, поскольку оспариваемые действия силовиков относятся к превышению полномочий (статья 286 УК РФ), однако частного определения о проверке в порядке УПК Никитина выносить не стала. Сизову удалось обжаловать постановление о прекращении производства – Свердловский областной суд всё же заставил Верх-Исетский суд рассмотреть иск по существу. Дело было направлено той же судье Ладе Никитиной.

Сегодня ни Сизов, ни Трошин не пришли на заседание. Но на нём присутствовали представители городского УМВД и областного ГУ МВД. Трошин при этом направил судье рапорт, в котором изложил свою версию обстоятельств задержания Сизова. По словам Трошина, он предъявлял Сизову законное требование прекратить участие в незаконном публичном мероприятии, которое Сизов не выполнил в установленное время. Какое время было установлено для исполнения требования, подполковник в рапорте не уточнил. Также Трошин заявил, что ему неизвестно имя полицейского, наносившего удары дубинкой Сизову.


Рапорт подполковника Трошина


«В связи с тем, что данный сотрудник полиции был в защитной амуниции и маске медицинской, а также в связи с участием в охране общественного порядка значительного количества сотрудников полиции в тот день, установить его личность проведёнными проверочными мероприятиями не представилось» — написал Трошин в рапорте.

Представители УМВД и ГУ МВД просили отказать Сизову в иске, по сути повторяя аргументы изложенные в рапорте Трошина.

В итоге судья приняла сторону полиции и решила в исковых требованиях полностью отказать.

Адвокат Фёдор Акчермышев, представлявший интересы Сизова в суде, заявил «Вечерним ведомостям», что суд проигнорировал при вынесении решения нормы, изложенные в статье 22 Федерального закона «О полиции».

— Несмотря на то, что законом о полиции запрещено применение силовиками специальных средств в отношении граждан, оказавшихся на месте или участвующих даже на незаконном публичном мероприятии, суд признал законными действия полицейского, наносящего удары дубинкой по мирному гражданину, — сказал адвокат.

Отметим, что Сизов после спорного инцидента не снял побои – его задержали до суда, а затем поместили на 10 суток в спецприёмник, в медпункт он не обращался.

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Владислав Постников, Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости


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