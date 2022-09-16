Суд разъяснил Евгению Ройзману его меру пресечения
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Судья объяснила Евгению Ройзману, какие места и мероприятия ему запрещено посещать в рамках меры пресечения, и разъяснила понятие публичного мероприятия, практически дословно зачитав формулировку из закона №54-ФЗ, отнеся к ним митинги, пикеты и шествия.
К «публичным местам», которые также запрещено посещать политику, отнесены все места, где проводятся такие мероприятия. Судя по формулировке, личный приём Ройзман всё же вести сможет.
Напомним, Евгений Ройзман является обвиняемым по уголовному делу о дискредитации использования российской армии (280.3 УК РФ). Верх-Исетский суд Екатеринбурга избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий.
К «публичным местам», которые также запрещено посещать политику, отнесены все места, где проводятся такие мероприятия. Судя по формулировке, личный приём Ройзман всё же вести сможет.
Напомним, Евгений Ройзман является обвиняемым по уголовному делу о дискредитации использования российской армии (280.3 УК РФ). Верх-Исетский суд Екатеринбурга избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий.
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