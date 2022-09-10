В Екатеринбурге суд отложил заседание по делу Ройзмана о работе полиции на митинге

12.06 Пятница, 16 сентября 2022
Общество
Адвокат Владислав Идамжапов. Фото: Вечерние ведомости
Суд в Екатеринбурге отложил рассмотрение дела по иску полиции к Евгению Ройзману (а также к еще четырем горожанам).

Напомним, ГУ МВД требует взыскать со всех пятерых 565 тысяч рублей за работу полицейских на митинге 31 января 2021 года.

По словам адвоката Владислава Идамжапова, сторона защиты попросила МВД предоставить бухгалтерские документы, которые подтверждают дополнительные расходы полиции и факт привлечения дополнительного состава сотрудников. Истец свои исковые требования подтверждает лишь справками. Суд ходатайство защиты удовлетворил.

Следующее заседание пройдет 7 октября.

Добавим, что ни Ройзман, ни другие ответчики по делу в суд не пришли.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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