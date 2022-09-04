С пикетом в защиту краснокнижных растений вышла екатеринбурженка в центр города

20.38 Четверг, 8 сентября 2022
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге с одиночным пикетом в защиту леса на Широкой речке вышла неравнодушная жительница. Вместо деревьев там скоро могут начать расти очередные жилые высотки.

Одиночный пикет Светлана Глазкова решила провести в центре города, на площади 1905-го года, напротив здания мэрии. Место выбрано не только, как наиболее людное: пикетчица надеется, что её призыв спасти лес увидят именно чиновники городской администрации, которые, по её словам, игнорируют все письменные обращения активистов.

Меж тем, лес уже разрешили застроить. По официальным бумагам там его попросту нет: место обозначено, как заросшее кустарниками. Но на деле в этих «кустарниках» растут уникальные растения, в том числе — занесённые в Красную книгу: лилия кудреватая и цицербита уральская. Об этом Светлана посчитала нужным упомянуть и на плакате, с которым встала в пикет. «Нет вырубке леса на Широкой речке! Нет уничтожению краснокнижных растений!» — было написано на нём.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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