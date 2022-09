«УГМК-Застройщик» открыл бронирование квартир в финальной очереди ЖК «Макаровский» в Екатеринбурге

– В финальной очереди «Макаровского» мы предусмотрели небольшое количество квартир, но каждая из них обеспечивает премиальный уровень жизни. Этот проект – концентрация всех наших идей, решений и опыта, все самое лучшее, что мы можем и готовы предложить покупателям. Ввод пятой очереди запланирован на 4 кв. 2024 года. Фактически, это срок завершения всего проекта ЖК «Макаровский», который стал сердцем Олимпийской набережной, − отметил генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Девелопер «УГМК-Застройщик» открыл бронирование квартир в V очереди ЖК «Макаровский». Этой очередью компания завершает свой исторически первый, знаменитый на всю страну девелоперский проект, который стал сердцем Олимпийской набережной и ярким примером успешного редевелопмента центра Екатеринбурга.В начале XX столетия на участке, где сегодня располагается ЖК «Макаровский», стояла мельница купцов Симанова-Макаровых, а в 1960 году рядом с ней был возведен Екатеринбургский мукомольный завод, ставший крупнейшим зерноперерабатывающим предприятием Урала. На его месте компания «УГМК-Застройщик» возвела суперсовременный жилой комплекс бизнес и элит класса с богатой премиальной инфраструктурой.На территории комплекса разместился целый ресторанный кластер, премиальные фитнес-клубы с бассейнами и SPA, два детских сада, современный медицинский центр и иные ключевые объекты, обеспечивающие высокое качество жизни резидентов. Здание Симановской мельницы и ее производственной лаборатории, получившие статус объектов культурного наследия обрели вторую жизнь. «УГМК-Застройщик» сохранил, восстановил и интегрировал их в пространство ЖК, наполнив новым содержанием. Сам же «Макаровский», благодаря уникальным архитектурным решениям, стал настоящим украшением центральной части Екатеринбурга и придал ему новый, современный облик.V очередь – это малоэтажный жилой дом в 8 и 12 этажей, где разместится 59 роскошных квартир категории «бизнес». В ней собраны лучшие архитектурные, инженерные и планировочные решения, которые «УГМК-Застройщик» применил при строительстве предыдущих очередей «Макаровского». Каждая деталь работает на создание атмосферы высочайшего комфорта и уюта по аналогии с роскошным пятизвездочным отелем.В наполненных естественным светом квартирах с большими панорамными окнами и высокими потолками (3 метра) можно реализовать любые сценарии жизни резидентов. Предусмотрен современный формат жилых комнат – мастер-спальни с собственной ванной и удобной гардеробной. Для комфорта реализованы просторные кухни-гостиные, где можно разместить зону для приготовления вкусных домашних блюд, трапезную для семейных ужинов и мягкую зону для встречи гостей и отдыха.Уникальной особенностью финальной очереди, подчеркивающей ее премиальный статус, являются планировки с теплыми лоджиями для создания приватного кабинета или игровой зоны. А также наличие эксклюзивных квартир с просторными lounge-террасами, где с легкостью разместится электрический барбекю-гриль, удобные кресла из ротанга и стильные кашпо с пышными цветами и яркой зеленью.Все потребности резидентов новой очереди продуманы заранее – это must have жилых проектов от УГМК-Застройщик. Современные европейские инженерные системы обеспечат надежность и долговечность использования. Настройка комфортного температурного режима в квартире в любое время года, всегда чистая полезная питьевая вода, благодаря многоступенчатой системе фильтрации и свежий воздух – установлена механическая приточная вентиляция.Панорамные немецкие окна не из привычного белого ПВХ, а со стильной ламинацией «под дерево» обеспечат высокую шумо- и теплоизоляцию. В оконных системах установлены японские двухкамерные стеклопакеты с мультипокрытием, которые защищают от ультрафиолета и создают бликовый эффект – приватная остановка квартиры не просматривается со стороны улицы.В V очереди индивидуальные кладовые для хранения вещей – локеры, расположены на каждом этаже, а не в зоне паркинга. Такое решение обеспечивает дополнительный комфорт. В локерах можно разместить сезонные вещи, спортивный и детский инвентарь или дополнительную гардеробную систему. Прямо со своего этажа на бесшумном скоростном лифте можно спуститься в теплый надземный паркинг, оборудованный панорамными окнами с обилием естественного света и специальными лифтами для автомобилей. Это еще одна, абсолютно эксклюзивная фишка V очереди. По дороге от автомобиля до самой квартиры можно насладиться приятной музыкой в стиле «лаундж», которая играет на всей территории комплекса.Холлы первого этажа выполнены по авторскому дизайн-проекту в теплой пастельной гамме, дополненные различными сценариями декоративной подсветки. А их инфраструктурное наполнение не уступает роскошному пятизвездочному отелю. Здесь есть зона ресепшн с вежливыми и отзывчивыми сотрудниками консъерж-службы, всегда готовыми обеспечить резидентов премиальный сервис. Резиденты могут воспользоваться услугами автоняни, заказать доставку воды до квартиры, химчистку или клининг – достаточно оставить заявку на ресепшен или через приложение резидента.В мягкой lounge-зоне парадного холла очень удобно проводить встречи или ожидать такси. Можно выпить чашечку ароматного кофе в кофе-поинт или почитать свежиной номер глянца – всегда предусмотренный на журнальном столике.Велосипед, самокат, скейтборд или коляску можно оставить в специально комнате для хранения. Доступ к ней осуществляется строго по чип-картам резидента. В велосипедной для домашних питомцев предусмотрен душ с системой регулировки температуры воды и диспенсером с бумажными полотенцами. При выходе на улицу можно взять dog-пакеты, чтобы отправиться на прогулку с любимым питомцем.Дворовое пространство жилого квартала закрыто от машин и выполнено в концепции «всегда цветущий двор». Грациозные вишни, ароматная сирень, декоративные кустарники и деревья, невероятные цветущие сады с пышными гортензиями – радуют своими красками резидентов и гостей «Макаровского».Для маленьким резидентов предусмотрены экологичные детские игровые комплексы из натуральной лиственница с беседками и шезлонгами, workout-зоной и аккуратными прогулочными дорожками. В качестве покрытия площадки использована настоящая морская галька, которая не только обеспечивает безопасность, но помогает развивать мелкую моторику во время игры.Вся территория квартала оборудована многоступенчатой системой безопасности с видеонаблюдением без «слепых зон» и круглосуточной службой мониторинга. Во входных группах установлена современная итальянская система домофонии CAME с дизайном от создателей Ferrari. Сочетание передовых решений, обеспечивающих безопасность, и их стильной интеграции в дизайн квартала подчеркивают статус ЖК «Макаровский».