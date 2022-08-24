Вышедшую в поддержку Ройзмана екатеринбурженку задержали после проверки документов у пикетчиков в гайд-парке
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня в екатеринбургском парке 50-летия ВЛКСМ на Ясной-Шаумяна ВЛКСМ стали собираться люди с плакатами в поддержку Евгения Ройзмана. Сотрудники полиции сразу же потребовали покинуть территорию парка и дали одну минуту.
Они аргументировали это тем, что место, в котором активисты собрались, относится к территории религиозного учреждения (рядом находится Методистская церковь).
Как сообщает корреспондент «Вечерних ведомостей», после предупреждения полицейских, пикетчики всё же решили пройти вглубь парка. Хотя с собой активисты принесли распечатку кадастровой карты, где очерчены его границы. Согласно документу территория вдоль дороги, относится к парку.
Сейчас сотрудники полиции проверяют у участников мероприятия документы. Известно, что одну из активисток задержали из-за того, что у нее не было с собой паспорта.
Они аргументировали это тем, что место, в котором активисты собрались, относится к территории религиозного учреждения (рядом находится Методистская церковь).
Как сообщает корреспондент «Вечерних ведомостей», после предупреждения полицейских, пикетчики всё же решили пройти вглубь парка. Хотя с собой активисты принесли распечатку кадастровой карты, где очерчены его границы. Согласно документу территория вдоль дороги, относится к парку.
Сейчас сотрудники полиции проверяют у участников мероприятия документы. Известно, что одну из активисток задержали из-за того, что у нее не было с собой паспорта.
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За Ройзмана на улицы выходят не только в Екатеринбурге
24 августа 2022
24 августа 2022