Вышедшую в поддержку Ройзмана екатеринбурженку задержали после проверки документов у пикетчиков в гайд-парке

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня в екатеринбургском парке 50-летия ВЛКСМ на Ясной-Шаумяна ВЛКСМ стали собираться люди с плакатами в поддержку Евгения Ройзмана. Сотрудники полиции сразу же потребовали покинуть территорию парка и дали одну минуту.Они аргументировали это тем, что место, в котором активисты собрались, относится к территории религиозного учреждения (рядом находится Методистская церковь).Как сообщает корреспондент «Вечерних ведомостей», после предупреждения полицейских, пикетчики всё же решили пройти вглубь парка. Хотя с собой активисты принесли распечатку кадастровой карты, где очерчены его границы. Согласно документу территория вдоль дороги, относится к парку.Сейчас сотрудники полиции проверяют у участников мероприятия документы. Известно, что одну из активисток задержали из-за того, что у нее не было с собой паспорта.