Екатеринбурженка вышла в пикет против коррупции и в поддержку Владимира Путина

«Президент не может все знать. Ему нужно помогать в борьбе с коррупционными чиновниками, понимаете?», – говорит екатеринбурежнка с активной гражданской позицией.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня на площади 1905 года в Екатеринбурге местная жительница вышла в пикет против коррупции и в поддержку Владимира Путина. Об этом сообщает читательница «Вечерних ведомостей».По словам пикетчицы, она выступает против коррупции, из-за которой она могла лишиться квартиры. Женщина представилась лидером движения обманутых дольщиков и выразила мнение, что граждане России должны иметь активную гражданскую позицию и помогать Владимиру Путину бороться с коррупцией.Она также подчеркнула, что это не политический, а социальный протест.