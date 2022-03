Фото: скриншот сайта It's My City

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Роскомнадзор заблокировал сайт екатеринбургского издания It's My City. Об этом сообщается в телеграм-канале портала.Причиной блокировки стало «распространение недостоверной информации о спецоперации в Украине». При этом конкретный материал, из-за которого сайт заблокировали, неизвестен.Журналисты It's My City, несмотря на это, продолжают работу, в том числе в социальных сетях.