Роскомнадзор заблокировал сайт екатеринбургского издания
Общество
Фото: скриншот сайта It's My City
Роскомнадзор заблокировал сайт екатеринбургского издания It's My City. Об этом сообщается в телеграм-канале портала.
Причиной блокировки стало «распространение недостоверной информации о спецоперации в Украине». При этом конкретный материал, из-за которого сайт заблокировали, неизвестен.
Журналисты It's My City, несмотря на это, продолжают работу, в том числе в социальных сетях.
Причиной блокировки стало «распространение недостоверной информации о спецоперации в Украине». При этом конкретный материал, из-за которого сайт заблокировали, неизвестен.
Журналисты It's My City, несмотря на это, продолжают работу, в том числе в социальных сетях.
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