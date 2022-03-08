В центре Екатеринбурга мужчина вышел на одиночный пикет
Общество
Фото: читатель телеграм-канала «Вечерних ведомостей»
В центре Екатеринбурга мужчина вышел на одиночный пикет с плакатом «Отмените антиконституционные меры».
Мужчина вышел на одиночный пикет к торговому центру «Пассаж», расположенному около здания администрации Екатеринбурга, сегодня днем. К пикетчику уже подошли сотрудники полиции.
Мужчина вышел на одиночный пикет к торговому центру «Пассаж», расположенному около здания администрации Екатеринбурга, сегодня днем. К пикетчику уже подошли сотрудники полиции.
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