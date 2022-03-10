В Свердловской области в два раза увеличился интернет-трафик в Telegram
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Аналитики МегаФона изучили динамику интернет-трафика в соцсетях и мессенджерах на первой неделе марта в Свердловской области. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.
На первой неделе марта в Свердловской области в два раза увеличился трафик в Telegram по сравнению с тем же периодом февраля 2022 года. Средний Урал лидирует среди регионов УрФО по объему трафика, проходящего через этот мессенджер: жители скачивают в 2 раза больше, чем тюменцы, и в 2,5 раза больше челябинцев.
Среди социальных сетей наибольшее снижение интернет-трафика в регионе МегаФон фиксирует у Facebook (72%), Twitter (55%) и Instagram (10%). YouTube также показал незначительное снижение в 4%.
На первой неделе марта в Свердловской области в два раза увеличился трафик в Telegram по сравнению с тем же периодом февраля 2022 года. Средний Урал лидирует среди регионов УрФО по объему трафика, проходящего через этот мессенджер: жители скачивают в 2 раза больше, чем тюменцы, и в 2,5 раза больше челябинцев.
Среди социальных сетей наибольшее снижение интернет-трафика в регионе МегаФон фиксирует у Facebook (72%), Twitter (55%) и Instagram (10%). YouTube также показал незначительное снижение в 4%.
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