В Свердловской области отменили все ковидные ограничения, кроме масочного режима

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Согласно документу, в регионе отменяются все ограничительные меры, кроме масочного режима.Как написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram, отменить ограничительные меры позволило снижение заболеваемости коронавирусом. Если такая тенденция продолжится, то губернатор обещал подумать и над отменой масочного режима.В частности, в Свердловской области теперь отменены социальное дистанцирование и QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании, которые в последнее время нужны были только в госучреждениях. Также снят запрет на проведение массовых мероприятий и отменены ограничения по заполняемости площадок при их организации.Обязательным остается масочный режим в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, лифтах и на парковках. Сохраняются и рекомендации по соблюдению режима самоизоляции для людей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.Кроме того, все работодатели в регионе должны продолжить обеспечивать соблюдение требований санитарной безопасности в помещениях, где работают их сотрудники. Также органы власти должны обеспечить готовность всех систем к противодействию распространению коронавируса.