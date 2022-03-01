В Нижнем Тагиле оштрафовали мужчину за нетерпимость к ЛГБТ
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле Тагилстроевским судом был оштрафован 32-летний местный житель, написавший в одной из соцсети комментарий с нетерпимостью к представителям ЛГБТ-сообщества.
Как сообщает издание «Между строк», на пользователя был составлен протокол по статье 20.3.1 КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды». Отмечается, что по этой статье в Нижнем Тагиле возбудили дело в третий раз.
В результате суд назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей.
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Как сообщает издание «Между строк», на пользователя был составлен протокол по статье 20.3.1 КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды». Отмечается, что по этой статье в Нижнем Тагиле возбудили дело в третий раз.
В результате суд назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей.
Ведем оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в нашем телеграм-канале.
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