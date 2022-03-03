В Екатеринбурге образовались огромные очереди в IKEA из-за закрытия сети в России
Общество
Фото: скриншот Инцидент Екатеринбург / vk.com
В Екатеринбурге в ТРЦ «Мега» вчера, 3 марта, скопились огромные очереди перед входом в магазин IKEA. Это связано с приостановкой работы шведской сети в России.
Как говорится в официальном аккаунте IKEA в Instagram, магазин приостанавливает продажи с сегодняшнего дня, 4 марта. Это касается и интернет-магазина шведской сети. В ближайшее время на сайте должна появиться информация об обслуживании уже совершенных покупок и предоставленных услуг.
Видимо, испугавшись, что IKEA уже никогда не откроется, в Екатеринбурге перед магазином скопились гигантские очереди из желавших закупиться напоследок. Люди жаловались на давку и дефицит отдельных товаров.
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Как говорится в официальном аккаунте IKEA в Instagram, магазин приостанавливает продажи с сегодняшнего дня, 4 марта. Это касается и интернет-магазина шведской сети. В ближайшее время на сайте должна появиться информация об обслуживании уже совершенных покупок и предоставленных услуг.
Видимо, испугавшись, что IKEA уже никогда не откроется, в Екатеринбурге перед магазином скопились гигантские очереди из желавших закупиться напоследок. Люди жаловались на давку и дефицит отдельных товаров.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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