Музыканты отказались от сегодняшних концертов в Екатеринбурге из-за ситуации на Украине
Общество
Фото: sayonaraboy, flora_arm/ Instagram
Сегодня в Екатеринбурге должны были пройти концерты рэпера Элджея и певицы Флоры Бичахчан. Однако музыканты приняли решения отказаться от выступлений из-за ситуации на Украине. О своих намерениях они сообщили меньше, чем за сутки до начала мероприятий.
«В связи со сложившейся ситуацией принял решение перенести концерты в Екатеринбурге и Челябинске», – объяснил рэпер в Instagram.
Концерт Элджея должен был пройти в «BlaBlaBar». Он был перенесен на 18 марта.
«Друзья, джазовый джем в ресторане "Gege" сегодня отменяется. Мне жаль, что это с нами сейчас происходит. Я надеюсь и я верю, что наш интеллект, человечность, разум и сердце помогут не зайти слишком далеко. Мир в первую очередь рождается внутри нас», – написала на своей странице Флора Бичахчян.
Также от развлекательного контента в Instagram на ближайшие дни отказался бар «Огонек».
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«В связи со сложившейся ситуацией принял решение перенести концерты в Екатеринбурге и Челябинске», – объяснил рэпер в Instagram.
Концерт Элджея должен был пройти в «BlaBlaBar». Он был перенесен на 18 марта.
«Друзья, джазовый джем в ресторане "Gege" сегодня отменяется. Мне жаль, что это с нами сейчас происходит. Я надеюсь и я верю, что наш интеллект, человечность, разум и сердце помогут не зайти слишком далеко. Мир в первую очередь рождается внутри нас», – написала на своей странице Флора Бичахчян.
Также от развлекательного контента в Instagram на ближайшие дни отказался бар «Огонек».
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
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