В Екатеринбурге на льду Нижне-Исетского пруда появилось изображение олимпийского мишки
Общество
Фото: Леонид Валитов / Instagram
На льду Нижне-Исетского пруда в Екатеринбурге появилось изображение олимпийского мишки. Его вытоптал местный житель Леонид Валитов.
Екатеринбуржец соединил в образе медведя-панды символы московской Олимпиады-1980 и пекинской Олимпиады-2022. Также он изобразил сердце на правой лапе медведя, хотя, как признался позднее, это у него вышло случайно.
Как сообщает Е1, на «создание» мишки Леонид потратил около 17 часов. В первый день он работал около 15 часов, а во второй день – еще два часа.
Екатеринбуржец соединил в образе медведя-панды символы московской Олимпиады-1980 и пекинской Олимпиады-2022. Также он изобразил сердце на правой лапе медведя, хотя, как признался позднее, это у него вышло случайно.
Как сообщает Е1, на «создание» мишки Леонид потратил около 17 часов. В первый день он работал около 15 часов, а во второй день – еще два часа.
Фото: Леонид Валитов / Instagram
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