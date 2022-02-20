В Екатеринбурге на льду Нижне-Исетского пруда появилось изображение олимпийского мишки

Фото: Леонид Валитов / Instagram

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На льду Нижне-Исетского пруда в Екатеринбурге появилось изображение олимпийского мишки. Его вытоптал местный житель Леонид Валитов.Екатеринбуржец соединил в образе медведя-панды символы московской Олимпиады-1980 и пекинской Олимпиады-2022. Также он изобразил сердце на правой лапе медведя, хотя, как признался позднее, это у него вышло случайно.Как сообщает Е1, на «создание» мишки Леонид потратил около 17 часов. В первый день он работал около 15 часов, а во второй день – еще два часа.