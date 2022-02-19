В Ревде зоозащитники-волонтёры спасли собаку от хозяев-садистов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Страшная история произошла в городе Ревда Свердловской области. Там обнаружилась квартира, в которой несколько лет жестоким обращением хозяева истязали собаку.Сами садисты пытались избавиться от животного и предлагали волонтёрам Первоуральского приюта забрать питомца, который стал им в тягость. Но всю серьёзность ситуации Кристина и Александр Пушкарёвы осознали только тогда, когда садисты прислали жуткую фотографию, на которой исхудалый пёс сидел в полуподвешенном состоянии. Супруги немедленно поехали забирать собаку. Тогда и выяснилось, что на улицу 3-летнего пса, который жил в коридоре квартиры, никто не выводил. Кормили его плохо, а вдобавок ко всему надели на него строгий ошейник, который со временем врос в плоть животного.Первушины забрали истощённую собаку к себе. Впившийся ошейник с Дэна (так зовут жертву жестокого обращения) сняли и обработали раны. Но бедолаге требуется лечение и усиленный уход. Поучаствовать в спасении пса можно денежными переводами на карту ВТБ 4893 4702 8405 6931 (она привязана к номеру телефона Александра - 8-952-133-23-26). Волонтёры не откажутся и от пожертвований в виде корма собаке. У них уже проживает 8 собак, и, возможно, Дэн станет 9 питомцем этой семьи. «Если агрессия у него пройдёт, попытаемся куда-то пристроить. Если же продолжит агрессировать, придётся оставить у себя», - объясняет Александр Первушин. Он нашёл подход к обиженной людьми собаке и уже выводит Дэна погулять.