В Екатеринбурге перестанут делать ямочный ремонт дорог

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перестанут практиковать ямочный ремонт автодорог. Об этом сегодня сообщил мэр Алексей Орлов в своем аккаунте в Instagram.Мэрия приняла решение отказаться от ямочных ремонтов в пользу холодного фрезерования. Теперь верхнюю часть дорожного покрытия в районе ям будут снимать на всю ширину, а затем формировать заново.Градоначальник заявил, что технология ямочного ремонта, конечно, дешевле, однако не столь эффективна, так как эти «заплаты» в условиях интенсивного движения разрушаются быстро. В результате дорожное полотно вновь приходится восстанавливать.Добавим, что программу ремонтных работ в Екатеринбурге определят в марте этого года.