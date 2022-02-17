В Екатеринбурге перестанут делать ямочный ремонт дорог
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перестанут практиковать ямочный ремонт автодорог. Об этом сегодня сообщил мэр Алексей Орлов в своем аккаунте в Instagram.
Мэрия приняла решение отказаться от ямочных ремонтов в пользу холодного фрезерования. Теперь верхнюю часть дорожного покрытия в районе ям будут снимать на всю ширину, а затем формировать заново.
Градоначальник заявил, что технология ямочного ремонта, конечно, дешевле, однако не столь эффективна, так как эти «заплаты» в условиях интенсивного движения разрушаются быстро. В результате дорожное полотно вновь приходится восстанавливать.
Добавим, что программу ремонтных работ в Екатеринбурге определят в марте этого года.
Мэрия приняла решение отказаться от ямочных ремонтов в пользу холодного фрезерования. Теперь верхнюю часть дорожного покрытия в районе ям будут снимать на всю ширину, а затем формировать заново.
Градоначальник заявил, что технология ямочного ремонта, конечно, дешевле, однако не столь эффективна, так как эти «заплаты» в условиях интенсивного движения разрушаются быстро. В результате дорожное полотно вновь приходится восстанавливать.
Добавим, что программу ремонтных работ в Екатеринбурге определят в марте этого года.
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