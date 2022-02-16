Илья Варламов высмеял экскурсию детей в автозак в Нижнем Тагиле
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Урбанист и блогер Илья Варламов в своем шоу «Чё Происходит» высмеял экскурсию детей в автозак в Нижнем Тагиле.
Напомним, что 15 февраля сотрудники общественной организации «Боевое братство» и представители фонда «Поддержки ветеранов и сотрудников правоохранительных органов» показали в Нижнем Тагиле воспитанникам детского сада №136 и ученикам третьего класса школы №3 автозак и муляжи оружия.
Илья Варламов в своем шоу «Чё Происходит» напомнил, что в автозаках перевозят не только личный состав полиции, но еще и подозреваемых, а также участников оппозиционных митингов.
Напомним, что 15 февраля сотрудники общественной организации «Боевое братство» и представители фонда «Поддержки ветеранов и сотрудников правоохранительных органов» показали в Нижнем Тагиле воспитанникам детского сада №136 и ученикам третьего класса школы №3 автозак и муляжи оружия.
Илья Варламов в своем шоу «Чё Происходит» напомнил, что в автозаках перевозят не только личный состав полиции, но еще и подозреваемых, а также участников оппозиционных митингов.
– В Нижнем Тагиле решили, что готовить детей к суровой взрослой жизни в России нужно с ранних лет. Так что тагильские дети, можно сказать, подготовочку прошли, – иронично прокомментировал Варламов.
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