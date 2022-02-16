Илья Варламов высмеял экскурсию детей в автозак в Нижнем Тагиле

– В Нижнем Тагиле решили, что готовить детей к суровой взрослой жизни в России нужно с ранних лет. Так что тагильские дети, можно сказать, подготовочку прошли, – иронично прокомментировал Варламов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости